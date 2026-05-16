Роман Шишкин допустил мотивацию «Ростова» со стороны «Краснодара»

сегодня, 11:48

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге перед заключительным туром сезона.

Радует, что интрига сохраняется до конца сезона уже который год подряд. Предпоследний тур многое решил. Зная специфику «Краснодара», вряд ли клуб будет использовать какие-то меры для негласной мотивации «Ростова». Наверное, было бы логично мотивировать соперника, который может отнять очки у конкурента. Это никем не запрещено. Абсолютно рабочая схема, но у «Краснодара» свое видение. По крайней мере, когда я играл, такого там не было. Однако, повторюсь, это было бы логично.

Перед заключительным, 30-м туром РПЛ лидирует «Зенит», набравший 65 очков. «Краснодар» идет вторым и отстает на два балла — у команды 63 очка.

Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:19
Это футбол, всё может быть. И не только за счёт мотиваций...
7efnrub6qemm
сегодня в 14:52
    Kosmos58
    сегодня в 14:49
    Всё было решено неделю назад! Кто то ещё сомневается? Я - нет.
    lazzioll
    сегодня в 14:28
    против Зенита все клубы как один должны быть мотивированы играть на победу изо всех сил. и не только потому что это чемпион последних лет. даже и вовсе не поэтому
    edzksdfr57h8
    сегодня в 12:13
    Откуда ты и еще кое-кто можете знать как поступил Зенит?
    s87xrmjah6wd
    сегодня в 12:11
    Когда речь идет о чемпионстве, то сколько ни мотивируй клуб, который избежал переходных игр, вряд ли что получится.
    Capral
    сегодня в 12:03
    Правильно говорит, я тоже такого мнения. И Зенит также поступил. А кое-кто вчера доказывал, что даже статья есть за такие вещи...)))
    Гость
