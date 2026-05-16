Заграница: тренерские слухи — Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Алонсо сомневается в назначении в «Челси» из-за нестабильности клуба

сегодня, 12:33

Бывший главный тренер «Реала» и «Байера» Хаби Алонсо близок к назначению в «Челси».

По данным источника, 44-летний специалист видит потенциал в нынешнем составе лондонского клуба, однако обеспокоен нестабильностью, связанной с частой сменой тренеров.

Отмечается, что Алонсо потребовал от руководства «Челси» гарантий невмешательства в его работу. Испанец хочет избежать повторения ситуации в «Реале», где, по информации источника, столкнулся с чрезмерным влиянием авторитетных игроков на внутренние процессы в команде.

В ответ на сомнения тренера руководство лондонцев указало на «особые обстоятельства», которые привели к недавним отставкам Энцо Марески и Лиама Росеньора.

DXTK
сегодня в 21:42
Алонсо может смело подписать контракт с Челси сразу на 5 лет и стать богаче на 20 лямов..... Росеньер Поттер ........молчали выполняли прихоти руководства и разбогатели.......
vctc7e874urf
сегодня в 19:38
Алонсо не желает второй раз наступать на те же грабли
Karkaz
сегодня в 18:12, ред.
Теперь Алонсо будет более продуманно заключать контракты, чтобы в его работу не вмешивались. Если в Челси не согласятся, то летом еще будет много вариантов.
particular
сегодня в 13:40
Многие хотят играть "на чистых мячах"... Но райские условия получают еденицы...
Горбатиться, умываться неудачами и рисковать получением отставки никто не хочет...
Capral
сегодня в 12:50
Как как- потребовал? А он может требовать? Нормальный ход. А вежливо попросить он не мог?
Варвар7
сегодня в 12:48
Сомнения Алонса резонны - «особые обстоятельства» могут при случае подобрать и к нему...
