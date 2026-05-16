Алонсо сомневается в назначении в «Челси» из-за нестабильности клуба

сегодня, 12:33

Бывший главный тренер «Реала» и «Байера» близок к назначению в «Челси».

По данным источника, 44-летний специалист видит потенциал в нынешнем составе лондонского клуба, однако обеспокоен нестабильностью, связанной с частой сменой тренеров.

Отмечается, что Алонсо потребовал от руководства «Челси» гарантий невмешательства в его работу. Испанец хочет избежать повторения ситуации в «Реале», где, по информации источника, столкнулся с чрезмерным влиянием авторитетных игроков на внутренние процессы в команде.

В ответ на сомнения тренера руководство лондонцев указало на «особые обстоятельства», которые привели к недавним отставкам Энцо Марески и Лиама Росеньора.