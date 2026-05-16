Арбелоа высказался о недовольстве Мбаппе после игры с «Овьедо»

Главный тренер мадридского «Реала» прокомментировал ситуацию с нападающим команды .

Я только что видел его и сказал, чтобы он был спокоен. То, что сейчас обсуждают в прессе, мы уже проговорили лично. Я воспринимаю это адекватно. Сам был игроком и знаю, каково это — оставаться на скамейке. То, что он злится из-за отсутствия игровой практики, мне даже нравится. Плох тот футболист, который не хочет играть. Но на тот момент выпустить его во втором тайме было оптимальным решением.

Никакой обиды у меня нет. Разговоры с командой меня не тревожат. Да, я предпочитаю, чтобы беседы тет-а-тет не выходили за пределы раздевалки, но не стану делать трагедию, если кто-то решит ими поделиться.