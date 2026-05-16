Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2025/2026

Арбелоа высказался о недовольстве Мбаппе после игры с «Овьедо»

сегодня, 12:45

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал ситуацию с нападающим команды Килианом Мбаппе.

Я только что видел его и сказал, чтобы он был спокоен. То, что сейчас обсуждают в прессе, мы уже проговорили лично. Я воспринимаю это адекватно. Сам был игроком и знаю, каково это — оставаться на скамейке. То, что он злится из-за отсутствия игровой практики, мне даже нравится. Плох тот футболист, который не хочет играть. Но на тот момент выпустить его во втором тайме было оптимальным решением.

Никакой обиды у меня нет. Разговоры с командой меня не тревожат. Да, я предпочитаю, чтобы беседы тет-а-тет не выходили за пределы раздевалки, но не стану делать трагедию, если кто-то решит ими поделиться.

Ранее Мбаппе выразил недовольство решением тренера оставить его в запасе на матч 36-го тура Ла Лиги с «Овьедо» (2:0). Француз заявил, что Арбелоа назвал его лишь «четвертым нападающим» команды.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слот: «Думаю, мы лидируем по голам, пропущенным со стандартов»
Сегодня, 10:33
Арбелоа ответил Мбаппе: «В первой половине сезона он забил больше голов»
Вчера, 11:56
Мбаппе ответил на критику из-за поездки в Италию во время травмы
Вчера, 10:56
Мбаппе: «Во второй половине сезона мы полностью упустили контроль»
Вчера, 10:39
Арбелоа заявил, что не называл Мбаппе четвёртым вариантом в атаке
Вчера, 09:49
Слот заявил, что не думал об уходе из «Ливерпуля»
Вчера, 09:31
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 15:16
типа, худой мир лучше ... )
particular
particular
сегодня в 13:42
Типа, несгибаемый характер с гибким языком :))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:11, ред.
По-видимому Арбелоа спустили команду сверху - сгладить ситуацию. Игрок публично выразил недовольство тренеру. А что бы сделал, например, Талалаев?)).До пенсии бы в дубле прозябал Мбаппе).В общем, прогнулся Арбелоа.
Возможно перед выбором поставили: уйти с формулировкой "тренер не справился" либо по-тихому с денежной компенсацией.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 