Арбелоа прокомментировал слухи о возвращении Моуриньо в «Реал»

Главный тренер «Реала» опроверг информацию о кризисе внутри команды, а также прокомментировал слухи о возможном назначении нынешнего наставника «Бенфики» .

Я не понимаю выражение "беспорядок в раздевалке” и не согласен с такой оценкой. Руководство клуба определится с кандидатурой главного тренера на следующий сезон в установленные сроки. Лично для меня, как для бывшего игрока и преданного болельщика мадридского клуба, Моуриньо остается номером один. Я думал так месяц назад и продолжаю придерживаться этого мнения. Он является неотъемлемой частью нашей семьи. Если его назначат главным тренером на следующий сезон, я буду искренне счастлив видеть его здесь, дома.