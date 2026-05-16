Арбелоа прокомментировал слухи о возвращении Моуриньо в «Реал»

сегодня, 13:13

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа опроверг информацию о кризисе внутри команды, а также прокомментировал слухи о возможном назначении нынешнего наставника «Бенфики» Жозе Моуриньо.

Я не понимаю выражение "беспорядок в раздевалке” и не согласен с такой оценкой. Руководство клуба определится с кандидатурой главного тренера на следующий сезон в установленные сроки. Лично для меня, как для бывшего игрока и преданного болельщика мадридского клуба, Моуриньо остается номером один. Я думал так месяц назад и продолжаю придерживаться этого мнения. Он является неотъемлемой частью нашей семьи. Если его назначат главным тренером на следующий сезон, я буду искренне счастлив видеть его здесь, дома.

сегодня в 22:14
Я не любитель слухов, сплетен и вечных недосказанностей вокруг Реала. Арбелоа — человек харизматичный, с правильными словами и красивой подачей, но как тренер он очень слаб. И в этом интервью слишком уж сквозит неискренность. Когда в команде проблемы, их не решают дежурными фразами про «семью» и «дом». Реалу нужен не пиар, а сильный тренер и честный разговор.
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 16:43
    Alex_67
    Alex_67 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 16:41
    Не бережешь ты себя -- каждому готов помочь советом, получи еще ЛАЙК!!!
    Capral
    Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
    сегодня в 16:30
      Alex_67
      Alex_67 ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 16:26
      Я рад, что тебе понравился мой комментарий. За это получи лайк!!!
      Capral
      Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
      сегодня в 16:12
        Alex_67
        Alex_67
        сегодня в 15:29
        Слова сказаны...
        Сомневаюсь, что их произносил искренний человек, Фальш во всем, от первого до последнего слова. Арбелоа говорит с таким умилением, что хочется аплодировать. Очень трогательно звучат слова о семье, не пустить бы слезу... Я слишком циничен? Есть немного. но этого требует ситуация.. Реал -- лучший клуб мира, но у него сейчас большие проблемы. Это суровая правда и не такое бывает в рельной жизни. Однако проблемы нужно не скрывать, а выявлять и решать. В состоянии ли с ними справиться нынешнее руководство? Нет... Моуриньо? Жозе давно уже отвык от черновой работы, чудес не будет. Для него важнее, как он выглябит со стороны.... Вот такое мое мнение... ЖЕЛАЮ КОРОЛЕВСКОМУ КЛУБУ ПОБЕДИТЬ ВСЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ!!! ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕАЛ!!!!
        mv3jsdvsass2
        mv3jsdvsass2
        сегодня в 15:24
        Тяжело работать, когда знаешь что на твоё место уже претендует другой
        Drosmo
        Drosmo
        сегодня в 13:23
        О да, Моуринью для тебя конечно номер один. Хорошо помним как ты под него прогибался в своё время, сливая игроков "Мадрида", как ты пошёл против своих одноклубников лишь бы угодить "особенному".

        Так что на счёт преданности "Мадриду" лучше бы вообще рот не раскрывал. Как был всегда гнилым, подлым приспособленцем, так им и остался.
        Гость
