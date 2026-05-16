Арбелоа прокомментировал слухи о возвращении Моуриньо в «Реал»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа опроверг информацию о кризисе внутри команды, а также прокомментировал слухи о возможном назначении нынешнего наставника «Бенфики» Жозе Моуриньо.
Я не понимаю выражение "беспорядок в раздевалке” и не согласен с такой оценкой. Руководство клуба определится с кандидатурой главного тренера на следующий сезон в установленные сроки. Лично для меня, как для бывшего игрока и преданного болельщика мадридского клуба, Моуриньо остается номером один. Я думал так месяц назад и продолжаю придерживаться этого мнения. Он является неотъемлемой частью нашей семьи. Если его назначат главным тренером на следующий сезон, я буду искренне счастлив видеть его здесь, дома.
Сомневаюсь, что их произносил искренний человек, Фальш во всем, от первого до последнего слова. Арбелоа говорит с таким умилением, что хочется аплодировать. Очень трогательно звучат слова о семье, не пустить бы слезу... Я слишком циничен? Есть немного. но этого требует ситуация.. Реал -- лучший клуб мира, но у него сейчас большие проблемы. Это суровая правда и не такое бывает в рельной жизни. Однако проблемы нужно не скрывать, а выявлять и решать. В состоянии ли с ними справиться нынешнее руководство? Нет... Моуриньо? Жозе давно уже отвык от черновой работы, чудес не будет. Для него важнее, как он выглябит со стороны.... Вот такое мое мнение... ЖЕЛАЮ КОРОЛЕВСКОМУ КЛУБУ ПОБЕДИТЬ ВСЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ!!! ДА ЗДРАВСТВУЕТ РЕАЛ!!!!
Так что на счёт преданности "Мадриду" лучше бы вообще рот не раскрывал. Как был всегда гнилым, подлым приспособленцем, так им и остался.