«Оренбург» презентовал форму на сезон 2026/27

«Оренбург» представил новую форму на сезон 2026/27. Пресс-служба команды отмечает:
ФК «Оренбург» совместно с Ничего Обычного и PRIMERA презентует игровую форму нашей команды на новый сезон.
Комплекты вдохновлены взаимодействием городских форм и культур, а в их основу легла стихия могучей реки Урал.
Спокойное, прямое течение — в синем «европейском» комплекте, текучее и живое движение воды — в «азиатском».
Горизонтальная линия на груди обоих комплектов символизирует мост над рекой, соединяющий берега и континенты.