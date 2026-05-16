«Оренбург» презентовал форму на сезон 2026/27

сегодня, 13:55

«Оренбург» представил новую форму на сезон 2026/27. Пресс-служба команды отмечает:

ФК «Оренбург» совместно с Ничего Обычного и PRIMERA презентует игровую форму нашей команды на новый сезон.

Комплекты вдохновлены взаимодействием городских форм и культур, а в их основу легла стихия могучей реки Урал.

Спокойное, прямое течение — в синем «европейском» комплекте, текучее и живое движение воды — в «азиатском».

Горизонтальная линия на груди обоих комплектов символизирует мост над рекой, соединяющий берега и континенты.

Bad Listener
сегодня в 15:48, ред.
Сохранили прописку и теперь миланский Интер?
Priegum
сегодня в 14:56
Сколько не смотрел так и не заметил в форме стихии могучей реки Урал.
zrykp4uxyx4t
сегодня в 14:38
Осталось только громко хлопнуть дверью в конце сезона и обыграть Краснодар.
particular
сегодня в 14:12
Оренбург может себе позволить купаться в мечтах и думать о будущем...
VeniaminS
сегодня в 14:03
Уже готовятся к новому сезону !!!
