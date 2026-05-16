Левандовски попрощался с «Барселоной»

сегодня, 14:34

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски объявил об уходе из каталонского клуба по завершении нынешнего сезона. 37-летний польский футболист обратился к болельщикам в своих социальных сетях, отметив, что считает свою миссию в команде выполненной.

Эти четыре года были полны работы, вызовов и больших побед. Сейчас пришло время сделать следующий шаг. Я ухожу с чувством выполненной миссии: за это время мы трижды стали чемпионами. Каталония стала для меня домом, и я благодарен болельщикам за всю поддержку. Отдельное спасибо президенту Жоану Лапорте за возможность стать частью этого этапа. "Барселона” снова там, где и должна быть.

Нападающий перешел в каталонский клуб летом 2022 года. За этот период он принял участие в 191 матче во всех турнирах, в которых отметился 119 забитыми мячами и 24 результативными передачами.

Lionel Messi-10
сегодня в 22:43
Спасибо за всё, Лёва!
Удачи в будущем!
Nenash
сегодня в 20:49
Пора.. 👏
iBragim2102
сегодня в 18:46
Аривидерчи
Karkaz
сегодня в 17:42
Прошлый сезон феноменальный был у Левандовски. 27 голов в чемпионате, 11 в ЛЧ. Пока единственный игрок, который смог приблизиться к Роналду и Месси, по высокому уровню стабильности и держал этот высокий уровень до "пенсионного" возраста.
Эрик Хайрулин
сегодня в 17:33
191 матч 119 голов и 24 результативки! Вот эта статистика! Мне казалось он забил максимум 50.
Летучий-Голландец.
сегодня в 17:25
Лева пришел в кризисную Барсу, но все равно стал трехкратным чемпионом Испании) выиграл все внутренние кубки с каталонцами, это достойный результат. Тем более, он приходил уже в солидном возрасте) спасибо ему за все, что он сделал для команды и удачи в будущем. Надеюсь, он останется в Европе. Мог бы пару сезонов отыграть в Италии например.. в любом случае, решать ему)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ DXTK
сегодня в 17:07
Ферран))))
112910415
сегодня в 16:39
красавец !
Sergo81
сегодня в 16:36
А что, за три года в Барсе стал членом клуба Федотова)) достойно
lazzioll
сегодня в 16:32
было бы круто в Италии увидеть его. но мало кто потянет его з/п в мире. не то что в Италии
DXTK
сегодня в 15:36
Левандовски ушел, а по сути забивать то кто теперь будет в Барселоне????? прежде чем поляка отпустить купили бы кого-то....... ЦФ то где????
Capral
Capral ответ пират Елизаветы
сегодня в 15:20
Про ЗМ- это ты Корсар в самую девятку!!! Как сейчас помню обиженный взгляд поляка на церемонии вручения...
112910415
сегодня в 15:18
спасибо, помог !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:12
поляк пришел в тяжелое время, и очень помог клубу!
его статистика, да еще и для такого возраста- это топ уровень.
прощай, легенда Баварии и Барселоны, и истинный обладатель ЗМ-2020.
Варвар7
сегодня в 14:57
"Пески зовут" - вздохнул про себя Роберт...)))
Capral
сегодня в 14:55
За свои 4 года в Барселоне, поляк сначала должен поблагодарить О.Кана, который продал его как раба, хотя до последнего дня обещал фанатам Баварии не продавать. Мне Левандовски нравился в Барселоне больше, чем сейчас Рэшфорд, даже не глядя на разные позиции на поле. Не смотря на свою природную флегматичность и позиционность, поляк очень гармонично вписался в состав Барселоны, а его гол в прошлом году в ворота Атлетико- просто Шедевр!!! Обостренное чувство гола и чувство позиции всегда отличали Левандовски не только в Барселоне, но и в Баварии... Я никогда не был болельщиком каталонского клуба, но даже мне сейчас взгрустнулось......................................
Agamaga005
сегодня в 14:48
Спасибо, Левандовски! Желаю удачи в новом клубе!
drug01
сегодня в 14:46
Сделал дело гуляй смело!.какой клуб его ждёт?
43d5b2rfqj9k
сегодня в 14:43
Удачи Левандовскому в новом клубе!!!
