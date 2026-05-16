Левандовски попрощался с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» объявил об уходе из каталонского клуба по завершении нынешнего сезона. 37-летний польский футболист обратился к болельщикам в своих социальных сетях, отметив, что считает свою миссию в команде выполненной.

Эти четыре года были полны работы, вызовов и больших побед. Сейчас пришло время сделать следующий шаг. Я ухожу с чувством выполненной миссии: за это время мы трижды стали чемпионами. Каталония стала для меня домом, и я благодарен болельщикам за всю поддержку. Отдельное спасибо президенту Жоану Лапорте за возможность стать частью этого этапа. "Барселона” снова там, где и должна быть.

Нападающий перешел в каталонский клуб летом 2022 года. За этот период он принял участие в 191 матче во всех турнирах, в которых отметился 119 забитыми мячами и 24 результативными передачами.