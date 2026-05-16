Россия. Мелбет-Первая Лига 2025/2026

«Черноморец» обыграл «Урал», но вылетел из Первой лиги

сегодня, 15:11

«Черноморец» покинул Первую лигу по итогам сезона-2025/26.

В заключительном, 34-м туре чемпионата новороссийцы дома обыграли «Урал» (2:1), однако этой победы оказалось недостаточно для сохранения места во втором по силе дивизионе страны.

В параллельном матче «Уфа» победила костромской «Спартак» (1:0) — и финишировала на спасительном 15-м месте с 37 очками. «Черноморец» набрал 35 баллов и занял 16-ю строчку.

Новороссийский клуб выступал в Первой лиге с 2023 года. Ранее турнир покинули «Сокол» и «Чайка».

Freche
сегодня в 21:07, ред.
Исход как бы был понятен сразу после появления стартовых составов. Почти никто из стартового состава "шмелей" вообще не прилетели в Новороссийск. При этом Урал совершенно не сливал игру и, по моему мнению, даже ближе к победе был. Но заметна была несыгранность вышедших на поел игроков.
Черноморец жаль... Бронзовый призёр прошлого сезона вылетает. К сожалению для "моряков", вылет заслуженный, потому что в последней трети сезона игра была безобразна.
Уфа напротив собралась и концовку сезона провела хорошо. Вытащили "на жилах", как говорится. Результат закономерный.
Уралу удачи в стыках! А Черноморцу скорейшего возвращения в Лучшую лигу мира!
P.S. А какой гол забил уфимец Денис Кутин! Прямо как Семеньо в финале Кубка Англии!
u6a6zddeqfpr
сегодня в 18:41
В вышку не пустили, поэтому пошли на дно.
88897fzppfdc
сегодня в 16:45
Черноморец боролся в пердиве до конца, но ему не повезло.
112910415
сегодня в 16:42
зачем Урал проиграл ?!
z3jqmzb48j77
сегодня в 16:01
Уралу негоже таким клубам проигрывать.
Александр Рябов
сегодня в 15:56, ред.
Да, сейчас в концовке по игре Родина и Ротор лучше всех выглядят. Факел совсем сдал, но хватило запаса, а Урал форму вроде бы набрал. Ну посмотрим. Мне кажется 4 новичка у нас должно быть в РПЛ в следующем сезоне. Как будто бы посильнее они выглядят чем низ РПЛ, сейчас такого разрыва в классе между лигами нет как раньше
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 15:48
Уфа за сезон улучшила оборону, не было крупных сливов как в прошлом. С желанием побеждать проблемы. Черноморец возможно даже не будет заявляться во вторую золото из-за финансовых проблем.
Как-то сомнительно что Урал выиграет стыки, Ротор выглядит из ФНЛ в лучшей форме.
