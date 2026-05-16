«Черноморец» обыграл «Урал», но вылетел из Первой лиги

«Черноморец» покинул Первую лигу по итогам сезона-2025/26.
В заключительном, 34-м туре чемпионата новороссийцы дома обыграли «Урал» (2:1), однако этой победы оказалось недостаточно для сохранения места во втором по силе дивизионе страны.
В параллельном матче «Уфа» победила костромской «Спартак» (1:0) — и финишировала на спасительном 15-м месте с 37 очками. «Черноморец» набрал 35 баллов и занял 16-ю строчку.
Новороссийский клуб выступал в Первой лиге с 2023 года. Ранее турнир покинули «Сокол» и «Чайка».
Черноморец жаль... Бронзовый призёр прошлого сезона вылетает. К сожалению для "моряков", вылет заслуженный, потому что в последней трети сезона игра была безобразна.
Уфа напротив собралась и концовку сезона провела хорошо. Вытащили "на жилах", как говорится. Результат закономерный.
Уралу удачи в стыках! А Черноморцу скорейшего возвращения в Лучшую лигу мира!
P.S. А какой гол забил уфимец Денис Кутин! Прямо как Семеньо в финале Кубка Англии!
Как-то сомнительно что Урал выиграет стыки, Ротор выглядит из ФНЛ в лучшей форме.