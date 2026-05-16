«Родина» стала чемпионом Первой лиги

«Родина» стала победителем Первой лиги сезона-2025/26.

В заключительном, 34-м туре москвичи на выезде разгромили тульский «Арсенал» — 4:1. Команда завершила чемпионат с 68 очками, одержав 19 побед при 11 ничьих и 4 поражениях.

Столько же очков набрал «Факел», который также получил прямую путевку в РПЛ , однако воронежцы уступили «Родине» первую строчку по дополнительным показателям.