«Родина» стала чемпионом Первой лиги

сегодня, 15:25
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 4Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаМатч завершен

«Родина» стала победителем Первой лиги сезона-2025/26.

В заключительном, 34-м туре москвичи на выезде разгромили тульский «Арсенал» — 4:1. Команда завершила чемпионат с 68 очками, одержав 19 побед при 11 ничьих и 4 поражениях.

Столько же очков набрал «Факел», который также получил прямую путевку в РПЛ, однако воронежцы уступили «Родине» первую строчку по дополнительным показателям.

В стыковых матчах за право сыграть в РПЛ выступят екатеринбургский «Урал» и волгоградский «Ротор», занявшие третье и четвертое места соответственно.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Freche (раскрыть)
сегодня в 23:49
В тексе две ошибки. Москва и Амкар никогда не были частными клубами. А Галицкий создал свой бизнес еще до того как ВТБ "встал на ноги". Акции Магнита Галицкий продавал постепенно и не все ушли ВТБ, есть и другие владельцы.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Freche (раскрыть)
сегодня в 23:46
Уважаемый, напрягитесь и вникните. Я не веду речь о " частных финансовых структурах". Среди них нет владельцев клубов. Я веду речь о бизнесе. И в структуре любого серьезного бизнеса у его главный правая рука это финансовый директор. попросту главбух. Это обычно доверенное лицо. А в госструктурах, которые функционируют в нашем правовом поле возможно все. И оформление фиктивных работников, и виртальных договоров, и "хлебных" командировок и еще есть сотни лазеек для отъема бюджетных денег в карманы работников этой структуры. Впрочем мы ушли от темы футбола. А итог такой. Только Лига с частными клубами позволяет развивать футбол в стране..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Александр Рябов (раскрыть)
сегодня в 23:36
Все свалено в кучу в этом тексте. хотя есть некоторые приемлемые моменты. Не видишь разницы между владельцем ( Газпром - Зенит) и спонсором ( ТНС - Ростов). А это очень существенная разница и юридически и финансово. По поводу школ. академий и детского футбола. Вот именно туда и только туда должны идти бюджетные деньги Газпрома, ВТБ и РЖД.А не на оплату дорогих госарбайтеров. Луккойл - владелец Спартака, а в других клубах только спонсор. Как и Газпром , в зените владелец, в Оренбурге спонсор. Это юридически и финансово совершенно разные вещи. В Москве в РПЛ сейчас 5 команд, а в Англии в АПЛ в Лондоне 7 команд, т.е. около 1/3 и у нас в РПЛ 5 команд, тоже примерно 1/3. В этом ничего страшного нет. Просто местные власти в регионах не зотят акционировать клубы и делать их частными, т.к. бюджетное финансирование дает им возможность кормиться за счет этих бджетов.
Freche
Freche ответ Кроманьонец Неандертальцин (раскрыть)
сегодня в 23:27
Я бы сказал, что ожидаемо было после 27 тура, когда они вчистую переиграли сам Факел. С остальным полностью согласен.
Freche
Freche ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 23:03
А я думал, что как раз в теме! :))) Ну, знаете, плох тот бизнесмен, у которого правая рука - именно главбух! Бухгалтерия - это не про бизнес, они для другого нужны. Да, и они тоже не всегда безгрешны.
Неужели Вы думаете, что в частных финансовых структурах откаты не берут? Я знаете сколько таких повидал! Ещё как, хотя бы потому что в государственной сфере это называется взятка, а в частной всего лишь коммерческий подкуп. И наказание, и правоприменительная практика принципиально разная.
В государственной сфере больший бич сейчас - это не откаты, а неэффективное расходование средств. Но и частник также ошибается, иначе не было бы банкротств.
"Эта практика неистребима еще со времени Миши Касьянова" -
А вот здесь ничего не понял. Просто не в теме. Если просветите, буду благодарен!
Freche
Freche ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:53
В он не мог не продать. Это изначально были деньги ВТБ, а Галицкий просто качественно выполнил для них работу. И ни за что не поверю, что их сотрудничество прекратилось.
Приведу другие примеры: ФК Москва, Анжи, Амкар. Частный клуб также не застрахован от финансового краха.
А с дальнейшим я полностью соглашусь. У нас должно совпасть два фактора для частного клуба. Но Ваши слова подтверждают мою предыдущий тезис. А почему так? Потому что футбол у нас - это не бизнес. Олигарх где-то зарабатывает огромные деньги, которые позволяют купить себе очень дорогую игрушку, которую Вы называете российским частным клубом.
Александр Рябов
Александр Рябов ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:51
Есть хорошие примеры из европейского футбола, где как например в Германии, компаниям навязывали спортивные клубы спонсировать. Было бы желание властей. Проблема в том, что регионы развивать никто не видит большой необходимости, а без этого мы далеко не уедем. Конечно, все понимают что местными бюджетами, это такие себе команды. Ну вот есть например в Ростове ТНС, в Волгограде Лукойл и т.д. Не один Газпром в России есть, мы так-то страна не бедная, кстати. Для них ФК, это копейки. Но они скорее столичный клуб спонсировать будут чем региональный. Регионы? Да фу-фу-фу. Директора любых самых крупных корпораций России, живут в Москве, смотрят на Запад, и нафиг им эти регионы не нужны, ещё и развивать тут что-то. Смешно даже. А вот заставить сверху могли бы. Но, видимо, там наверху такие-же сидят. Вот и весь футбол у нас в стране это Москва и Питер, а остальные как-то без денег перебьются. Мы ещё пару московских команд тут организуем, а весь остальной смрад - лифтёры нищеброды. Поэтому и радует очень Краснодар, а до этого Ростов и Рубин, и любая другая команда будет радовать, которая этот кружок столичный будет размачивать, так хоть какой-то футбол в стране может появится. Но у чемпионата Москвы будущего нет и не будет. Футбол это вообще игра регионов, часто не самых обеспеченных. Посмотрите на европейские сборные, они собраны из ребят вышедших с самых нищих районах своих стран, в сборной Франции не одного белого не было, когда они побеждали на ЧМ. Но там повсеместно футбольные секции, бесплатные, причём качественные. Россия всполне футбольная страна, но с такой политикой верхов, сильного футбола у нас не будет.
Джохар Ву
Джохар Ву
сегодня в 22:41
Поменять бы Ротору лого, а то очень не красивый
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Freche (раскрыть)
сегодня в 22:24
Я прошу прощения, но мне кажется, что Вы очень далеки от темы. У любого приличного бизнесмена есть правая рука - главный бухгалтер, мимо которого не пройдет ни рубля. Все на контроле при наличии множества контрольных программных средств. Что касается бюджета, то преодолеть откаты пока не удается. При заключении контрактов, как минимум 10-15% - это откаты. Эта практика неистребима еще со времени Миши Касьянова.. Ксатати Акрон играет в Самаре , от Тольяти 39 минут на автобусе. Иногда в черте города дольше добираться. Самара не чужой город для Акрона. А то, что Акрон останется в РПЛ это бесспорно. В силу имнно споритвных причин. Там команда играющая.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Freche (раскрыть)
сегодня в 22:15
никакой связи у Галицкого с ВТБ нет. Он продал акции магнита ВТБ и все. Финансовые проблемы в РПЛ возникают именно у бюджетных клубов. Самара, Ростов, Нижний и пр. Многогранность бизнеса Галицкого позволяет ему финансировать клуб. Дело в том, что для того чтобы клуб стал частным и успешным должны совпасть как минимум два обстоятельства. Владелец ( хозяин - барин) должен быть безусловно состоятелен ( Галицкий, Морозов, Ломакин, Луккйл) и любить футбол. У нас полно денежных и очень денежных людей, которые равнодушны к футболу (Фридман, Ротанин, Мордашев, Лисин, Авен и т.д). Ясно что они никогда не купят клуб. То-есть для частного клуба должны совпасть два фактора.. Капитал и любовь к футболу. А это не часть встречается.
Freche
Freche ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 22:11
Извините, что вмешиваюсь, но опять вынужден возразить! Ибо в споре рождается истина!
" А частник сам у себы воровать не будет." Ну, во-первых, частник не сам же делать всё будет, а наймёт таких же эффективных менеджеров, которые также могут позариться на распилы и откаты. Во-вторых, а Вы попробуйте что-нибудь стащить с бюджетного предприятия! Не по-настоящему, конечно же, а в форме мысленного эксперимента. Сейчас реально не 90-е, Вас все эти КРУ, ФАС и прочие задолбают! Поэтому для меня очень неочевидно, что негосударственном клубе эффективнее деньги расходуются.
"Конкуренция реальная возможна только в рыночной среде, в государственной есть состязание денежных мешков"
И чем же по-Вашему конкуренция отличается от состязания денежных мешков?
"В частных клубах такое исключено."
Да ну! Родина и Торпедо пол-лиги уже скупили и им всё мало!
Freche
Freche ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 21:58
Разве это хорошо, что клуб не играет при своих болельщиках и для своих болельщиков? Клуб становится никому не нужен, и результаты Акрона соответствуют. Не думаю, что он пройдёт стыки.
Галицкий зарабатывает, говорите? Зачем тогда он деньги вкладывает? Не знаю, можно ли здесь ссылки публиковать, поэтому цитирую с других источников. Можете проверить.
"Сергей Галицкий продолжает финансировать команду. В отчетности указан «денежный вклад собственников» – 3,785 млрд рублей"
"Капитал краснодарцев главным образом вырос за счет неденежных вкладов Сергея Галицкого в имущество клуба – это не финансирование текущих расходов, а приносящие регулярный доход инвестиции (акции, депозиты, облигации и другие финансовые инструменты)."
То есть он зарабатывает на одном, а вкладывает в другое? Крутой бизнес! А вдруг ему надоест? И вообще, никто у нас не вечен.
Не скажите, что нет государственного финансирования. Сельта и Бетис, например, Это из условно топ-клубов. Хотя да, за границей это скорее исключение, чем правило. Но у нас другая система. Так как прибыль футбольный клуб не приносит, действительно основная конкуренция идёт между госкорпорациями, которые сами по себе государства в государстве. Краснодар - тоже очень условное исключение из-за его связи с ВТБ. Тут надо начинать с самих госкорпораций, а не с футбола, но пока надо работать и развиваться в имеющихся условиях.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Александр Рябов (раскрыть)
сегодня в 21:37
Как минимум два барина не из Москвы. Это Галицкий ( Краснодар) и Морозов ( Акрон). Местным властям проще финансировать из бюджета клубы типа Ростова, Самары, Воронежа, Махачкалы, Нижнего и пр, поскольку где бюджет, там и откаты. В том числе на трансферах и контрактах. А частник сам у себы воровать не будет.Конкуренция реальная возможна только в рыночной среде, в государственной есть состязание денежных мешков, где Газпром всех душит размером своего мешка. В том числе желанием скупить всех лучших. Примеры. Глушенков, сейчас Тюкавин, а ранее многих которых купили, чтобы другим не достались. В частных клубах такое исключено. Там свои деньги считают и берегут. Мировой опыт говорит о том, что государственный футбол не имеет будущего.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Freche (раскрыть)
сегодня в 21:28
Возражу. Не все частные клубы имеют свои стадионы. Акрок, к примеру частный клуб из Тольятти, арендует стадион в Самаре. Родина будет арендовать Химки.А чтобы зарабатывать клубу хозяин должен иметь не только деньги, но и мозги. Краснодар зарабатывает, точнее Галицкий зарабатывает на клубе. Есть закон бизнеса. Чтобы начать зарабатывать. надо хорошо вложиться. Нигде в мире нет государственного финансирования профессионального футбола. Везде он частный и акционированный. А у нас в РПЛ имеет место конкуренция между госструктурами Газпромом, ВТБ и РЖД. В такой ситуации развития футбола в стране не будет никогда, т.к. конкуурентная среда в госструктурах отсутствует.
Freche
Freche ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 21:01
Возражу по нескольким моментам.
Как Вы собрались в нашем футболе зарабатывать? У нас в стране футбол - это не про бизнес. Частный клуб - это просто игрушка в руках олигарха. Потом игрушка надоедает, и команда валится в ЛФЛ. Спорт, нужен государству, поэтому и финансируют.
Зимой Урал выставил 50% акций для продажи частным инвесторам. И где они? Дело далеко только в желании или нежелании клуба.
А Родина пусть сначала стадион себе построит. Вот тогда я поверю, что этот частный проект всерьёз и надолго.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 20:59
Одним «Fix Price» больше…Шутка конечно в которой есть….Магнит у нас уже есть – стало быть ТЕНДЕНЦИЯ
lotsman
lotsman
сегодня в 20:22
Вот определился первый чемпион этого сезона.)
Александр Рябов
Александр Рябов ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 19:42, ред.
"А хозяин, как известно..."
В этом и проблема, что все барины из Москвы. От того, в том числе, и футбол наш в ...опе! Никто не хочет брать Факел и Ротор. Не нужны они никому, а это реально футбольные регионы нашей страны. И зима в Волгограде (и всём южном регионе) месяца три, а не пол года как в Москве. Спасибо Краснодару, хоть как-то разбавили этот столичный местный футбольный междусобойчик. А то, большие клубы у нас, это для столиц, а остальные по остаточному принципу. Но даже именитый известнейший Торпедо был тут кинут своими болелами и собирал на своём шикарном стадионе жалкое количество зрителей, сразу как только вылетели с Вышки, так что в провинциальных Воронеже и Волгограде ходили на свои команды намного активнее (в пердиве!) и по посещаемости на почти одном уровне с некоторыми очень именитыми московскими командами которые выступают в РПЛ! А про всякие Химки и Родины вообще молчали бы уже. Помню был такой ФК Москва. Вообще так и не появилось у него своих болельщиков, хотя много лет успешно выступали, в итоге так и расформировались.
dcs66vdkk5rg
dcs66vdkk5rg
сегодня в 18:43
Факел откровенно сдох на финише сезона.
4y4rw9wjb4gv
4y4rw9wjb4gv
сегодня в 17:31
Ещё одна московская команда, чемпионат от этого не выиграет
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:04
А я просто поздравлю Родину с этим достижением !
Vadik
Vadik
сегодня в 17:00
Достойная победа. Симпатичная команда. Хочу искренне пожелать ей успеха в РПЛ. Радует ещё тот факт, что наш Ротор отобрал у победителя 4 очка в этом сезоне)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Александр Рябов (раскрыть)
сегодня в 16:55
Возражу. У Родины есть болельщики и в основном молодежь. Факел и Ротор и Урал сидят на госбюджетеа Родина живет на деньги Ломакина. А хозяин, как известно бырин, кого хочет , того и покупает. Кто мешает Факелу, Ротору, Уралу и иным привлекать частных владельцев? Никто. А Родина будет в РПЛ долго. Пора прекращать вкладывать гос деньги в профессиональный футбол. Все должны зарабатывать. А не можешь зарабатывать или по пути Алании, Амкара, Сатурна и пр.
tuc66kbew8wz
tuc66kbew8wz
сегодня в 16:50
Ну что, посмотрим на сколько они соответствуют уровню РПЛ..
z8e2fv8vjjta
z8e2fv8vjjta ответ Vahidlapsha (раскрыть)
сегодня в 16:37
Смешно, неужели нашлась явная угроза первому месту Спартака в РПЛ.
112910415
112910415
сегодня в 16:37
крутой взлёт , однако !
Александр Рябов
Александр Рябов ответ wwfvj5jkec2m (раскрыть)
сегодня в 16:04
В этом нет проблемы, там и людей живёт (Москва и МО) соответственно какое представительство в РПЛ. Другой вопрос, что у Родины болельщиков нет. Не надо было всё таки такие вековые клубы как Алания убивать. Такие спасать надо было. И Факел с Ротором лифтёры, тоже без денег сидят, а это ведь народные команды. Но проще, конечно, Родину спонсировать...
ssspartak
ssspartak ответ meszr7axf6es (раскрыть)
сегодня в 16:03
    wwfvj5jkec2m
    wwfvj5jkec2m
    сегодня в 16:00
    Чем больше команд в Москве, тем меньше их в России.
    meszr7axf6es
    meszr7axf6es ответ Vahidlapsha (раскрыть)
    сегодня в 15:58
    Родина готова получать зарплату в спартаке, как Химки получали.
    Гость
