Карвахаль покинет «Реал» свободным агентом

сегодня, 16:21

Капитан «Реала» Даниэль Карвахаль покинет мадридский клуб по окончании сезона.

По данным источника, руководство «сливочных» решило не продлевать контракт с 34-летним защитником. Футболист уже уведомлен о позиции клуба и уйдет свободным агентом.

При этом вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии или на Ближнем Востоке сейчас считается маловероятным из-за напряженной ситуации в регионе.

y-ago
сегодня в 22:17
Карвахаль — это уже давно не просто игрок Реала, а часть истории клуба. Боец, лидер, человек, который всегда выходил на поле с характером и сердцем. Такие футболисты не уходят незаметно.
Спасибо за все трофеи, за самоотдачу и за верность Реалу. Удачи тебе в новом этапе карьеры, капитан. И где бы ты ни оказался дальше — мадридские болельщики этого не забудут.
сегодня в 21:08
Вот так дали пинка под зад.
сегодня в 18:45
Черноморцу как раз нужен защитник
сегодня в 17:17
счастья ему !
сегодня в 16:48
Думаю что летом найдет себе клуб в Европе...
сегодня в 16:28, ред.
Последний индеец из старого племени покидает Реал. Хотя, по правде говоря, держать его уже нет смысла, возраст и постоянные травмы уже не дадут выйти на былой уровень одному из лучших правых латералей своего времени.

13 лет в клубе - это срок, это право называться настоящим Мадридиста. Удачи тебе, Дани!
