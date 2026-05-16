Карвахаль покинет «Реал» свободным агентом

Капитан «Реала» Даниэль Карвахаль покинет мадридский клуб по окончании сезона.
По данным источника, руководство «сливочных» решило не продлевать контракт с 34-летним защитником. Футболист уже уведомлен о позиции клуба и уйдет свободным агентом.
При этом вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии или на Ближнем Востоке сейчас считается маловероятным из-за напряженной ситуации в регионе.
Спасибо за все трофеи, за самоотдачу и за верность Реалу. Удачи тебе в новом этапе карьеры, капитан. И где бы ты ни оказался дальше — мадридские болельщики этого не забудут.
13 лет в клубе - это срок, это право называться настоящим Мадридиста. Удачи тебе, Дани!