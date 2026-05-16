Шотландия. Премьер-лига 2025/2026

«Селтик» обыграл «Хартс» и в 5-й раз подряд стал чемпионом

сегодня, 16:33
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)3 : 1Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)ХартсМатч завершен

«Селтик» переиграл «Хартс» в матче 38-го тура чемпионата Шотландии (3:1).

Нападающий гостей Лоуренс Шэнкленд открыл счёт в игре на 43-й минуте. На 45+3-й минуте ответный мяч забил хавбек «Селтика» Арне Энгелс, реализовав пенальти. На 88-й минуте форвард Даидзен Маеда вывел хозяев поля вперед, а Каллум Османд на 90+8-й установил окончательный счет встречи.

«Селтик» набрал 82 очка и стал чемпионом, «Хартс» занял 2-е место (80 баллов). Для клуба из Глазго это пятый чемпионский титул подряд. Теперь у «Селтика» 56 побед в чемпионате Шотландии — на одну больше, чем у «Рейнджерс».

Eugene Natsmith
сегодня в 23:13
Данные еще не обновились?, от того как сейчас у Селтика 67 очей (победа Селтик) у Рейнджеров 69 (победа Рейнджеров), а у Хартс 70..как Селтик смог победить?
A.S.A
сегодня в 21:56
Очень обидное поражение для болельщиков Хартс! Команда из Эдинбурга лидировала в чемпионате 250 дней!!!но посыпалась в самом конце...за 3 тура до финиша случилась обидная осечка с Мотеруэллом....чем и воспользовался Селтик, вывернув чемпионство к очному поединку! Первый тайм сегодняшнего матча Хартс смотрелся отлично и не сильно уступал хозяевам, вышли вперед, но в конце тайма получили обидный пенальти в свои ворота....а вот во втором тайме Селтик серьезно взвинтил темп и в концовке все же дожал Хартс, завоевав одно из самых трудных чемпионств!
За Хартсом стоит следит в новом сезоне, теперь им владеет/ управляет Тони Блум, хозяин ФК Брайтон и бельгийский Юнион!
ejpz7ck46axh
сегодня в 18:42
В этот раз победили с огромнейшим трудом.
112910415
сегодня в 17:57
Хартс сохранял шенсы до последнего !
обидно получилось
lazzioll
сегодня в 17:33
с середины сезона следил за Хартсом. ну все было неплохо. но это какое-то недоразумение в матче где тебе нужна просто ничья про94 на 90 минуте. именно это "хватит и ничьей" сыграло роковую шутку. 70 лет ждали чемпионства. 4 поколения болельщиков))) ну болеть в Шотландии не за Глазго вообще болезненно). 55 и 56 титулов у обоих из Глазго
particular
сегодня в 17:22
Упорство кельтов на последних минутах было вознаграждено...
пират Елизаветы
сегодня в 17:13
жаль Хартса, но Селтик ментально хищник.
и потому заслуженно чемпион)))
drug01
сегодня в 17:08
Поздравляем Селтик с очередной победой!!!!
78stm6usemj2
сегодня в 16:46
Не ожидал такой игры от Харса... думал что окажут достойное опротивление.
mgknde6wymad
сегодня в 16:39
Селтик с победой, сильная команда!
Гость
