«Селтик» обыграл «Хартс» и в 5-й раз подряд стал чемпионом

сегодня, 16:33

«Селтик» переиграл «Хартс» в матче 38-го тура чемпионата Шотландии (3:1).

Нападающий гостей Лоуренс Шэнкленд открыл счёт в игре на 43-й минуте. На 45+3-й минуте ответный мяч забил хавбек «Селтика» Арне Энгелс, реализовав пенальти. На 88-й минуте форвард Даидзен Маеда вывел хозяев поля вперед, а Каллум Османд на 90+8-й установил окончательный счет встречи.

«Селтик» набрал 82 очка и стал чемпионом, «Хартс» занял 2-е место (80 баллов). Для клуба из Глазго это пятый чемпионский титул подряд. Теперь у «Селтика» 56 побед в чемпионате Шотландии — на одну больше, чем у «Рейнджерс».