Флик об уходе Левандовского: «Найти замену Роберту будет непросто»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал решение покинуть каталонский клуб по окончании сезона.

Найти игрока такого уровня непросто, я говорил об этом и раньше. Роберт — выдающийся футболист и прекрасный человек. Нам будет его не хватать, но клуб справится с этой ситуацией.

Наш разговор прошёл в позитивном ключе. Работать с ним было большой привилегией. Многие важные успехи в моей карьере связаны с Робертом. Он всегда держал высокий уровень и тщательно следил за своим физическим состоянием. Для молодых игроков он является примером.

Роберт лично сообщил партнёрам по команде о своём решении в раздевалке. Его качества всем хорошо известны.