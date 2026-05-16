Флик об уходе Левандовского: «Найти замену Роберту будет непросто»

сегодня, 16:50

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал решение Роберта Левандовского покинуть каталонский клуб по окончании сезона.

Найти игрока такого уровня непросто, я говорил об этом и раньше. Роберт — выдающийся футболист и прекрасный человек. Нам будет его не хватать, но клуб справится с этой ситуацией.

Наш разговор прошёл в позитивном ключе. Работать с ним было большой привилегией. Многие важные успехи в моей карьере связаны с Робертом. Он всегда держал высокий уровень и тщательно следил за своим физическим состоянием. Для молодых игроков он является примером.

Роберт лично сообщил партнёрам по команде о своём решении в раздевалке. Его качества всем хорошо известны.

Джохар Ву
сегодня в 22:30
Марка Гиу готовили, но тот свалил в Челси сидит там на бутылке
76wwn4rkrpk9
сегодня в 19:34
    lazzioll
    сегодня в 18:56
    так он и не хотел уходить по-моему и всячески непрозрачно уже даже намекал что хочет остаться. но ему прямым текстом говорили не нужен дорого и сами альваресов и прочих рэшфордов за 80 лямов торгуют у него на глазах. чел правильно сделал что сваливает оттуда. такая "семья" и даром не надо. футболист отменный, везде свое отрабатывал сверх нормы. результативность нигде не проседала. денег у него и так дофига, так что арабы его не удивят. посмотрим где окажется, заканчивать думаю не будет. может к Мюлеру в США
    Alex_67
    сегодня в 18:45
    Зато увеличиваются шансы своих воспитанников попасть в состав...
    112910415
    сегодня в 17:54
    очень был полезен !
    Варвар7
    сегодня в 16:58
    Да ладно - "Свято место пусто не бывает"...)
