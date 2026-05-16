Александр Мостовой обозначил лучшего игрока нынешнего сезона РПЛ

Бывший футболист сборной России назвал лучшего футболиста нынешнего сезона РПЛ .

В том году я сразу назвал Кордобу, он и стал лучшим. В этом году Джон однозначно войдет в топ-5. Если бы Вендел забил еще три-четыре гола, мог бы стать лучшим, но в пятерке он точно есть. В неё я бы еще включил Сперцяна, Батракова и Хиля. Хиль забил 13 голов, хотя уже несколько матчей не играет.

Если бы только от меня зависело, кто станет лучшим футболистом сезона, я бы назвал Кордобу. Очень много на нём построено. От Сперцяна тоже многое зависит, но убери Джона, всё сразу меняется в худшую сторону.