Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Александр Мостовой обозначил лучшего игрока нынешнего сезона РПЛ

сегодня, 17:58

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал лучшего футболиста нынешнего сезона РПЛ.

В том году я сразу назвал Кордобу, он и стал лучшим. В этом году Джон однозначно войдет в топ-5. Если бы Вендел забил еще три-четыре гола, мог бы стать лучшим, но в пятерке он точно есть. В неё я бы еще включил Сперцяна, Батракова и Хиля. Хиль забил 13 голов, хотя уже несколько матчей не играет.

Если бы только от меня зависело, кто станет лучшим футболистом сезона, я бы назвал Кордобу. Очень много на нём построено. От Сперцяна тоже многое зависит, но убери Джона, всё сразу меняется в худшую сторону.

Подписывайся в ВК
Все новости
Роман Шишкин допустил мотивацию «Ростова» со стороны «Краснодара»
Сегодня, 11:48
Мусаев поддержал Кевина и Боселли
Вчера, 22:33
Рулевой «Ростова» о мотивации на матч с «Зенитом»: «Конечно же, она есть»
Вчера, 21:23
Мусаев оценил шансы «Краснодара» на чемпионство перед финишем РПЛ
Вчера, 11:45
Талалаев — о ЦСКА: «Исключать возможность работы я не стал бы»
Вчера, 11:37
Бакаев: «Для „Локомотива“ существует только первое место»
14 мая
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:23
Ву и Батраков
p5xhm8c6esu4
p5xhm8c6esu4
сегодня в 21:07
Объективно так оно и есть
g232vpj6vf3g
g232vpj6vf3g
сегодня в 19:01
У Мостового все просто, кто больше забил, тот и лучший.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:50
На вкус и цвет товарищей нет ...
particular
particular
сегодня в 18:15
Божиею милостию, Мы, Великий Государь Царь и Великий Князь обозначил... И далее по тексту... Царь всё-таки :)
Capral
Capral
сегодня в 18:05
Так может вообще всё убрать? Вот Сперцян сдулся, и думать на поле некому, и мяч подержать некому, и игру успокоить некому. Кордоба конечно основной голевой наконечник, но без Сперцяна и он бессилен. Вообще не понимаю этого деления- на главных и не главных. Команда- единый механизм, с разными функциями у каждого.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 