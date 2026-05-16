Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Кубок 2025/2026

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и стал обладателем Кубка Англии

сегодня, 18:58
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» (0:1) в финале Кубка Англии.

Единственный гол в игре на 72-й минуте забил нападающий «Манчестер Сити» Антуан Семеньо.

Таким образом, «Манчестер Сити» выиграл 8-й Кубка Англии в своей истории.

Подписывайся в ВК
Все новости
Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Кёльн»
Сегодня, 18:32
Официально«Селтик» обыграл «Хартс» и в 5-й раз подряд стал чемпионом
Сегодня, 16:33
«Астон Вилла» обыграла «Ливерпуль» в матче АПЛ и вышла в Лигу чемпионов
Вчера, 23:58
«Реал» переиграл «Овьедо» в матче Ла Лиги
Вчера, 00:21
«Мидтьюлланд» победил «Копенгаген» и выиграл Кубок Дании
14 мая
«Юнион Сент-Жиллуаз» обыграл «Андерлехт» и стал победителем Кубка Бельгии
14 мая
Сортировать
Все комментарии
Freche
Freche
сегодня в 23:13
Два кубка и титул вице-чемпиона - очень достойный результат!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 22:10
Выиграли бы у ирисок могли и три трофея взять
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 21:46
Челси стабилен как часы , опять проиграл
Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:42
А ведь Манчестер Сити может ещё до кучи и АПЛ выиграть. Шансы достаточно высокие. Осталось сыграть два тура. Правда придётся ожидать ошибок Арсенала и при этом не совершать своих. МС легче, на первый взгляд, потому, что Арсенала ждёт финал Лиги чемпионов. Да, тяжело будет Канонирам угнаться за двумя трофеями, но это Англия — ждём хорошего футбола...
Nenash
Nenash
сегодня в 20:51
Дубль из кубков.. 👍
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:41
Поздравляю Сити и его болельщиков с очередным трофеем! Пеп в очередной раз показал, что он и его команда, они как птица Феникс, возрождаются весной и на всех парах мчат к трофеям! 2 трофея из трех возможных уже у них и еще ведут борьбу за этот третий трофей! Молодцы, что сказать!
Первый тайм был так себе, во втором тайме уже Сити полностью контролировал игру, забили шикарный гол (привет моему любимому Арсеналу), и довели дело до победы! Про пенальти скажу так, скорее всего Хусанов фолил на Хато, если бы судья назначил, ни кто его бы не осуждал...
Челси, вас ждет Алонсо, будет ооочень интересно смотреть на это
Dinamo
Dinamo
сегодня в 20:34
Смешно было, когда Кукурелья за прижатую руку просил пенальти :))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 20:27
Пеп хотел выиграть 20-й трофей и он это сделал.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 20:21
Слабенькая игра. От Сити ждал большего. Холан всё больше игроком момента становится не задействованным в игре.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 20:04
Челси даже Петр Чех не помог)
lobsterdam
lobsterdam ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 19:30
Если б поставил на точку, было бы интереснее, Сити бы забегал, занервничал, была бы интрига, а так скучновато было, без драйва!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 19:25
Понятно.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:21, ред.
    112910415
    112910415
    сегодня в 19:20
    Пеп любит этот кубок !
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 19:19
    Это ты кому, так страшно?)))
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 19:17, ред.
    Утонуть у берега у Артеты в крови. Не забудь тут появиться, родной, когда Бернли или Пэлас сделают своё дело...
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 19:17
    Ещё один трофей у кого Гвардиолы))
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 19:16
    Ну хотя бы внутренние чашки Гвардиола в этом сезоне забрал......

    PS Челси проиграл 4 финал подряд во этот рекорд.......а в нынешнем состоянии еще не один поставят........
    DXTK
    DXTK ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 19:15
    И с кем простите меня Арсенал обделается...... с Бернли или Кристал Пэласом.....обделался то как раз Гвардиола в игре с Эвертном.....сам сделал все чтобы те забрали золото.......
    azkan
    azkan ответ Romeo 777 (раскрыть)
    сегодня в 19:13
    И красавца забили! Просто загляденье!
    azkan
    azkan
    сегодня в 19:12
    Хусанов сыграл на отлично, но очень на грани. В первый же сезон два трофея!
    может еще и третий главный взять! Один из надежд сб Узбекистана на ЧМ. Но ему нужна харошая подстраховка в матчах. Такие как Сильва и Нуньеш не будут рядом.
    Кстаи будут, они же играют между собой, Португалия - Узбекистан)))
    Главное не получить травму. Удачи ему и сб Узбекистана на ЧМ!
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 19:10
    Любимый кубок Шарлотана
    ca2xk29yvm7f
    ca2xk29yvm7f
    сегодня в 19:08
    Как не парадоксально, но 0 голевых моментов — итоги первого тайма финала Кубка Англии....
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 19:07
    Молодцы, заслуженная победа.
    МС сегодня куда более классная команда, к тому же с настоящим ТРЕНЕРОМ 🙃
    7yd8m9qepdn8
    7yd8m9qepdn8
    сегодня в 19:06
    Это второй титул для Пепа и ко в этом сезоне.... интересно будет ли требл?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 19:05
    Осталось Арсеналу разок другой обделаться, как это они знатно умеют, и Сити возьмёт внутренний требл.
    particular
    particular
    сегодня в 19:05
    Превосходство одних присутствовало, слабость других чувствовалась... Чуда не произошло, КА в достойных руках...
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 19:03
    Мом Поздравления Горожанам! Аристократам не унывать, финал это орёл и решка, недавно в финале ЛЕ играли 15 и 17 место АПЛ, жизнь самый непредсказуемый сценарист
    azkan
    azkan
    сегодня в 19:03
    Поздравляю МС, Пепа и Хусанова с Кубком Англии!
    Судья по моему зажал пенальти. Но Челси слабее были. Поражение справедливое.
    d7tuq6f4cad9
    d7tuq6f4cad9
    сегодня в 18:59
    МС с победой в Кубке Англии!!!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     