«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и стал обладателем Кубка Англии

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» (0:1) в финале Кубка Англии.
Единственный гол в игре на 72-й минуте забил нападающий «Манчестер Сити» Антуан Семеньо.
Таким образом, «Манчестер Сити» выиграл 8-й Кубка Англии в своей истории.
может еще и третий главный взять! Один из надежд сб Узбекистана на ЧМ. Но ему нужна харошая подстраховка в матчах. Такие как Сильва и Нуньеш не будут рядом.
Кстаи будут, они же играют между собой, Португалия - Узбекистан)))
Главное не получить травму. Удачи ему и сб Узбекистана на ЧМ!
Первый тайм был так себе, во втором тайме уже Сити полностью контролировал игру, забили шикарный гол (привет моему любимому Арсеналу), и довели дело до победы! Про пенальти скажу так, скорее всего Хусанов фолил на Хато, если бы судья назначил, ни кто его бы не осуждал...
Челси, вас ждет Алонсо, будет ооочень интересно смотреть на это