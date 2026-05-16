Нойер будет основным вратарём сборной Германии на чемпионате мира

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поедет на чемпионат мира.
Главный тренер «бундестим» Юлиан Нагельсманн принял решение взять 40-летнего вратаря на предстоящий мундиаль. При этом Нойер будет основным вратарём немецкой сборная на ЧМ-2026.
Напомним, что последний раз Нойер играл за сборную Германии в августе 2024 года.
Если Нагельсманн действительно доверит ему место основного вратаря на ЧМ-2026, значит Нойер по-прежнему способен давать сборной Германии уверенность и характер. Такие футболисты — редкость.