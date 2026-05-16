Нойер будет основным вратарём сборной Германии на чемпионате мира

сегодня, 21:40

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер поедет на чемпионат мира.

Главный тренер «бундестим» Юлиан Нагельсманн принял решение взять 40-летнего вратаря на предстоящий мундиаль. При этом Нойер будет основным вратарём немецкой сборная на ЧМ-2026.

Напомним, что последний раз Нойер играл за сборную Германии в августе 2024 года.

Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 22:29
Так, не переводи опять на политику.))) Но насчет последнего предложения твоего- согласен на все 1000000000000%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:25, ред.
Вот те раз, приехали!
В Германии за столько лет не выросло ни одного кипера, равных больному Нойеру ?! Сдается мне, совсем им там в Маншафте хреново..., без фюрера.)
ev8tj9cbbq2b
сегодня в 22:24
Посмотрим на сколько он оправдает надежды номера 1....
y-ago
сегодня в 22:22
Я всегда с большим уважением относился к Нойеру. Он, на мой взгляд не просто отличный вратарь, а человек, который изменил само понимание игры на этой позиции. Его опыт, хладнокровие и лидерские качества до сих пор остаются на высочайшем уровне.
Если Нагельсманн действительно доверит ему место основного вратаря на ЧМ-2026, значит Нойер по-прежнему способен давать сборной Германии уверенность и характер. Такие футболисты — редкость.
Capral
сегодня в 22:22
Даже не знаю. Kак Валера сказал- "Без понятия"...)))
Agent_marsa
сегодня в 22:20
Значит немчуре ничего не светит, Нойер уже давно нет тот, что был в 2014 году. Проводите его уже на пенсию, а то как бы позорное завершение карьеры не получилось.
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:17
А кого бы ты поставил, кроме Нойера ?
Capral
сегодня в 22:04
После того, как ему продлили в Баварии, не удивлен, что и в сборной будет первым- Ш.Эффенберг "посоветовал". Не представляю, как Нагель с Нойером уживутся в сборной, после их конфликта... Не очень понимаю, почему, сам Нойер согласился, после всех своих ляпов и ошибок. Да и про собственное здоровье, видимо позабыл. А ведь ему надо себя беречь, врачи настоятельно рекомендуют не утруждать себя.
Рискует парень.
25процентный клоун
сегодня в 22:01
Так интереснее будет. На ЧМ должны играть легенды, а не подающие надежды
DXTK
сегодня в 21:53
Если Нойра и брать то только вторым или даже третьим вратарем....но никак не первым.........Нагельсманн просто прогибается и выполняет все чего его попросят.....
