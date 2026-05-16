Нойер будет основным вратарём сборной Германии на чемпионате мира

1778956821

сегодня, 21:40

Вратарь «Баварии» поедет на чемпионат мира.

Главный тренер «бундестим» принял решение взять 40-летнего вратаря на предстоящий мундиаль. При этом Нойер будет основным вратарём немецкой сборная на ЧМ -2026.

Напомним, что последний раз Нойер играл за сборную Германии в августе 2024 года.