Харри Кейн предложил свои услуги «Барселоне»

Нападающий Харри Кейн может уйти из «Баварии» этим летом.
Форвард предложил свои услуги «Барселоне». Он считает, что может начать новую главу в каталонском клубе после ухода Роберта Левандовского.
Кейн сообщил «сине-гранатовым», что в его контракте есть клаусула, которая составляет 65 млн евро. «Барселона» готов предложить нападающему контракт до лета 2029 года (с опцией продления на ещё один сезон).
И абсолютно прав Bad Listener, когда говорит о заинтересованности Кейна в переходе в другую команду, через своего агента.
Ни один агент не будет действовать в таких делах без личной заинтересованности своего клиента, тем более, такого как Кейн.
И это чушь. Кейн не пойдет на понижение.