Харри Кейн предложил свои услуги «Барселоне»

сегодня, 00:43

Нападающий Харри Кейн может уйти из «Баварии» этим летом.

Форвард предложил свои услуги «Барселоне». Он считает, что может начать новую главу в каталонском клубе после ухода Роберта Левандовского.

Кейн сообщил «сине-гранатовым», что в его контракте есть клаусула, которая составляет 65 млн евро. «Барселона» готов предложить нападающему контракт до лета 2029 года (с опцией продления на ещё один сезон).

Capral
сегодня в 10:35, ред.
А агент представляющий интересы Кейна, это как- отдельное государство или он действует не спрашивая мнения своего клиента?! По твоему, Кейн должен сам ходить по миру и просить, чтобы его купила Барса?
И абсолютно прав Bad Listener, когда говорит о заинтересованности Кейна в переходе в другую команду, через своего агента.
Ни один агент не будет действовать в таких делах без личной заинтересованности своего клиента, тем более, такого как Кейн.
Baggio R.
сегодня в 09:58
Вряд ли он лично что-то отсылал или предлагал. Практически у всех игроков есть агенты, которые и занимаются подобной работой. Кейн ведь не Сапогов 😂
Sergo81
сегодня в 09:54
И для Кейна и для Барсы самое то . Как наконечник он один из лучших. И более универсальный, чем Холланд. Да, возраст, но на пару лет хватит
112910415
сегодня в 07:37
можно не надолго )
MMM 58
сегодня в 07:35
Барселона дороже 10 никого не купит)))
И это чушь. Кейн не пойдет на понижение.
mv8cp3brjkfu
сегодня в 07:21
Для Барселоны совсем недорого.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:03
Пускай копят деньги...
ABir
сегодня в 03:36
Слово за Барселоной
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 02:47
Вот это поворот.
Bad Listener
сегодня в 00:58, ред.
Хорошим игрокам обычно не приходится предлагать себя, скорее наоборот отказываться от предложений, странно что звездному по нашим временам Кейну приходится рассылать резюме самостоятельно.
salleeh
сегодня в 00:50
Если сравнивать Кейна и Левандовского, то я бы предпочел поляка. Но так как Барса решила отпустить Роберта, то найти ему замену в лице Харри, это является ошибкой и даже глупостью. Для Ла-Лиги Кейн очень медленный и ему лучше провести остаток своих футбольных дней в Баварии, где он есть – Харри Кейн, иначе закончит бесславно…
Варвар7
сегодня в 00:47
Не плохая замена поляку...
