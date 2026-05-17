Моуриньо оценил в 99% вероятность того, что останется в «Бенфике»

Главный тренер «Бенфики» после заключительного матча чемпионата Португалии с «Эшторилом» (3:0) ответил на вопрос о шансах остаться у руля лиссабонского клуба.

Думаю, что на данный момент вероятность того, что я останусь в «Бенфике», составляет 99%, потому что у меня есть контракт с «Бенфикой», и, помимо этого, имеется предложение о продлении контракта, с которым я ещё не ознакомился, но мой агент сказал, что это отличное предложение. Со стороны «Реала» у меня пока ничего нет, но никто из нас не дурак, и есть только переговоры между Жорже (Мендешем — агентом — прим.), президентом, и руководством клуба.