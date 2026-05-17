Португалия. Примейра 2025/2026

Моуриньо оценил в 99% вероятность того, что останется в «Бенфике»

сегодня, 08:28

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо после заключительного матча чемпионата Португалии с «Эшторилом» (3:0) ответил на вопрос о шансах остаться у руля лиссабонского клуба.

Думаю, что на данный момент вероятность того, что я останусь в «Бенфике», составляет 99%, потому что у меня есть контракт с «Бенфикой», и, помимо этого, имеется предложение о продлении контракта, с которым я ещё не ознакомился, но мой агент сказал, что это отличное предложение. Со стороны «Реала» у меня пока ничего нет, но никто из нас не дурак, и есть только переговоры между Жорже (Мендешем — агентом — прим.), президентом, и руководством клуба.

Акын
сегодня в 14:07
Хм, подумалось...
Моуриньо известен тем что у него в еврокубках 6-летний цикл.
В 2004 выиграл ЛЧ, в 2010 еще раз. 2016 - ЛЕ (тут небольшой сбой, на год запоздал), 2022 - ЛК. Причем стабильно с понижением уровня кубка.
Если предположить что УЕФА выдумает новый кубок для команд занимающих 10е места в чемпионатах - Реал хочет в 2028 его выиграть?
Sergo81
сегодня в 11:03
Допустим, Маур не планировал в Реал. Но поведение Арбелоа резко изменилось, особенно в отношении Мбаппе. Это подготовка поляны, а кроме Жозе и не пойдёт никто. Сам будет порядок наводить? Вряд ли. Тогда кто?
Фил Кио
сегодня в 10:32
А ларчик просто открывался, Моуриньо и не собирался.))
Capral
сегодня в 10:12
А ненавистники Вини и адепты одноразового уже губу раскатали, типа придет Маур и выгонит Винисиуса. А он оказывается и уходить не думает. Чего только журналюги не придумают...
q77wt6zk7x28
сегодня в 09:57
Жозе опять туман напустил вокруг себя
112910415
сегодня в 08:59
хитрит ?
vsucbw4zep3p
сегодня в 08:57
вот и оставайся там
ABir
сегодня в 08:39
Мауриньо - тертый калач, давно в футболе и знает, что лучше синица в руках в понятном ему чемпионате и клубе, чем журавль в виде Реала и жизнь, как на пороховой бочке. А еще постоянные разборки со звездами Реала, руководством клуба, журналистами, болельщиками клуба. Короче он выбирает спокойствие и здоровье.
Валерыч
сегодня в 08:38
Неожиданный поворот. А казалось, что такая вероятность у него стать тренером "Реала".)
Bad Listener
сегодня в 08:36, ред.
А про Реал тогда зачем добавил? Не потому ли что ждёшь чего то от них? Можно было просто сказать про Бенфику, но нет, упомянул Реал в своём спиче, ох неспроста это, 1 процент вероятности создает 100 процентов фантазий и мечт?
