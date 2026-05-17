Гвардиола сообщил, что времени на празднование победы в Кубке Англии нет

сегодня, 08:55

Главный тренер «Манчестер Сити» сообщил об отсутствии времени для празднования победы в Кубке Англии в связи с продолжающейся борьбой за чемпионство в Английской Премьер-Лиге.

16 мая команда обыграла «Челси» (1:0) в финале турнира. В пятницу клубу предстоит игра заключительного тура АПЛ с «Борнмутом» на выезде.

[Сейчас] – ни капли пива не выпил. В следующий понедельник после матча с «Астон Виллой» мы будем праздновать с женской командой. Клуб сказал мне, что это будет парад в Манчестере, потому что мы должны праздновать с обеими командами. Времени [для празднования] нет. У «Челси» было семь дней на подготовку к финалу, у нас – три, а вчера [пятница] был кошмар. Мы потратили шесть часов на дорогу из города сюда. С поездами в этой стране небольшая проблема.

Лидирующий в чемпионате «Арсенал» имеет в активе 79 очков и опережает «Сити» на два балла. На фоне разговоров о том, смогут ли «горожане» обогнать «канониров» и выиграть седьмой титул за время пребывания Гвардиолы у руля команды, растут ожидания, что он покинет клуб этим летом.

Когда его спросили об этом, он сказал:

Как только огонь угаснет, мы отправимся домой. Я весёлый парень. В этом году я был действительно хорош. Прошлый сезон был самым сложным по многим причинам.

Вчерашняя победа стала 20-м трофеем за десять лет работы Гвардиолы в качестве главного тренера МС . «Сити» проиграл два последних финала Кубка Англии. Пеп отметил, что решающую роль сыграло судейство: