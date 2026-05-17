Вингера «Баварии» Олисе признали лучшим игроком сезона в Бундеслиге

сегодня, 09:39

Вингер «Баварии» Майкл Олисе признан лучшим игроком сезона 2025/26 в Бундеслиге.

Футболист получил награду незадолго до вручения чемпионского титула чемпионата Германии «Баварии» на стадионе «Альянц Арена» после завершения сезона 16 мая.

В прошедшей кампании Олисе отличился 15 голами и сделал 19 результативных передач, став первым игроком с сезона 2019/20, который отметился как минимум 15 забитыми мячами и 15 ассистами в одном сезоне Бундеслиги. Майкл выступает в Германии с лета 2024 года, в своём первом сезоне он стал лучшим новичком.

Karkaz
сегодня в 15:24
В Бундеслиге лучший конечно, но вот с топ соперниками он уже мало что может показать, тяжело ему было в ответной игре с Реалом и в двух матчах с ПСЖ.
Sergo81
сегодня в 11:58
Удачно должна сыграть Франция, а Кейну вообще тренер не нужен, в сборных тренер соло что решает, слишком мало времени для наработок с составом
Capral
сегодня в 11:53
Если сб.Англии сыграет удачно, а Кейн станет её лидером, то вполне может побороться за ЗМ, учитывая его результативность в Бундесе... Но всё это сомнительно, потому что я не верю в Тухеля, после его кошмара в Баварии.
Sergo81
сегодня в 11:47
Отлично провёл сезон, но до ЗМ не хватит победы в ЛЧ и Кейн с Диасом не хуже провели этот сезон. В десятке номинантов на ЗМ будут все трое
Capral
сегодня в 11:38
Это я с иронией сказал.))) Не принимайте всерьёз. Конечно, я с Вами согласен, Дружище.)))
A.S.A
сегодня в 11:31
Как по мне, Кейн уже состоявшийся игрок, который много забивал и в АПЛ, играя за скромный (по сравнению с Баварией) Тоттенхэм, а в Баварии просто продолжил своё бомбардирское дело. А вот Олисе молодой игрок, перешел из скромного даже по меркам АПЛ клуба в немецкий гранд и там вышел на новый уровень!
Nenash
сегодня в 11:29
Да.. ☝️👍
A.S.A
сегодня в 11:27
Олисе действительно провел ооочень сильный сезон! Мало кто ожидал, что он так легко и быстро выйдет на первые роли в клубе. Нсли сборная франции выиграет ЧМ и Олисе удастся там хорошо проявить себя, то он будет одним из главных претендентов на ЗМ
Capral
сегодня в 10:27
А почему не Кейн, который пачками кладет за сезон?
