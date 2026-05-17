Вингера «Баварии» Олисе признали лучшим игроком сезона в Бундеслиге

Вингер «Баварии» признан лучшим игроком сезона 2025/26 в Бундеслиге.

Футболист получил награду незадолго до вручения чемпионского титула чемпионата Германии «Баварии» на стадионе «Альянц Арена» после завершения сезона 16 мая.

В прошедшей кампании Олисе отличился 15 голами и сделал 19 результативных передач, став первым игроком с сезона 2019/20, который отметился как минимум 15 забитыми мячами и 15 ассистами в одном сезоне Бундеслиги. Майкл выступает в Германии с лета 2024 года, в своём первом сезоне он стал лучшим новичком.