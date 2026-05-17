«Аль-Наср» с Роналду проиграл «Гамбе» в финале азиатской Лиги чемпионов 2

сегодня, 09:53

«Аль-Наср» уступил «Гамбе» (0:1) в финале Лиги чемпионов АФК 2.

Игра прошла на стадионе «Мрсул Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Единственным голом отметился Денис Хуммет на 30-й минуте. Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отыграл встречу целиком, не отличившись результативными действиями. 41-летний форвард, выступающий за саудовскую команду с декабря 2022 года, не выиграл ни одного официального трофея с ней, проиграв все 14 турниров. В 2023-м Криштиану вместе с клубом стал победителем Арабского кубка чемпионов (соревнование не имеет официального статуса ФИФА).

Последний официальный трофей на клубном уровне Роналду выиграл в мае 2021-го — Кубок Италии в составе «Ювентуса».

Karkaz
сегодня в 15:39
Да что ж такое, опять без трофея, надо уходить)
Шишанутый
сегодня в 12:39
Жаль что проиграли но чемп должны брать!!
Ruslik1982
сегодня в 12:13
Роналду завершит картеру и Аль-Наср сразу начнет выигрывать все подряд турниры
Nenash
сегодня в 11:35, ред.
Похоже, пока я не дам Геше установку - он ничего не выиграет.. 😄.. Даже с командой, которой "никого не надо подписывать.".. 🤭🤣
Следи за рукой.. 🫵
zjjr632243wv
сегодня в 11:15
Рон рыдал после матча?
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:53
Даже у теории вероятности больше шансов взять трофей
Варвар7
сегодня в 10:12
Японская "Гамба" сделала "Аль-Насру" - "амбу"....))))
Гость
