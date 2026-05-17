«Аль-Наср» с Роналду проиграл «Гамбе» в финале азиатской Лиги чемпионов 2

1779000780

сегодня, 09:53

«Аль-Наср» уступил «Гамбе» (0:1) в финале Лиги чемпионов АФК 2.

Игра прошла на стадионе «Мрсул Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Единственным голом отметился Денис Хуммет на 30-й минуте. Португальский нападающий «Аль-Насра» отыграл встречу целиком, не отличившись результативными действиями. 41-летний форвард, выступающий за саудовскую команду с декабря 2022 года, не выиграл ни одного официального трофея с ней, проиграв все 14 турниров. В 2023-м Криштиану вместе с клубом стал победителем Арабского кубка чемпионов (соревнование не имеет официального статуса ФИФА ).

Последний официальный трофей на клубном уровне Роналду выиграл в мае 2021-го — Кубок Италии в составе «Ювентуса».