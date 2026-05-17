В Казани хотят осенью провести матч сборной России

сегодня, 10:54

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в интервью на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» рассказал о возможности провести матч сборной России в Казани в этом году.

Могу приоткрыть занавес тайны — ведём диалог о том, чтобы провести матч сборной России здесь, на «Ак Барс — Арене», в осенний цикл. Как только Российский футбольный союз подбирает соперников, мы один из матчей хотим провести в Казани.

28 мая национальная команда проведёт товарищескую встречу с Египтом в Каире. Также запланированы игры с Буркина-Фасо (5 июня в Волгограде) и Тринидадом и Тобаго (9 июня в Калининграде).