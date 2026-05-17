«Челси» объявил о назначении Хаби Алонсо на должность главного тренера

Пресс-служба «Челси» объявила о назначении на должность главного тренера клуба.

Контракт с испанцем подписан до лета 2030 года. Наставник приступит к работе с командой 1 июля.

«Челси» — один из крупнейших клубов в мировом футболе, и я испытываю огромную гордость стать тренером этого великого клуба.

Из моих разговоров с группой владельцев и спортивным руководством ясно, что у нас общие амбиции. Мы хотим построить команду, способную стабильно конкурировать на высшем уровне и бороться за трофеи.

В составе есть отличный талант и огромный потенциал в этом футбольном клубе, и для меня будет большой честью возглавлять его. Теперь акцент делается на упорном труде, формировании правильной культуры и завоевании трофеев.