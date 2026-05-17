«Челси» объявил о назначении Хаби Алонсо на должность главного тренера

сегодня, 11:08

Пресс-служба «Челси» объявила о назначении Хаби Алонсо на должность главного тренера клуба.

Контракт с испанцем подписан до лета 2030 года. Наставник приступит к работе с командой 1 июля.

«Челси» — один из крупнейших клубов в мировом футболе, и я испытываю огромную гордость стать тренером этого великого клуба.

Из моих разговоров с группой владельцев и спортивным руководством ясно, что у нас общие амбиции. Мы хотим построить команду, способную стабильно конкурировать на высшем уровне и бороться за трофеи.

В составе есть отличный талант и огромный потенциал в этом футбольном клубе, и для меня будет большой честью возглавлять его. Теперь акцент делается на упорном труде, формировании правильной культуры и завоевании трофеев.

Karkaz
сегодня в 15:44, ред.
По части ресурса, это идеальный вариант для Алонсо. Игроки выше классом чем в Байере, если что, усилить состав могут в любой момент. Байер если только продавал своих ведущих игроков, то тут наоборот, Челси своих лучших только удерживает. Есть много талантливой молодёжи. Всё в руках испанца, если ему не мешать, навяжет конкуренцию МС и Арсеналу. А учитывая, что уходит Гвардиола, тут путь к чемпионству открыт для всех.
Sergo81
сегодня в 13:47
Так в том то и дело, что Олисе сыграл слабее, чем от него ждали. А Диас мог вытащить матч. Его и поджали. Энрике это всё видел и понимал, кто может подкинуть проблем. Как подкинул Реалу.
Capral
сегодня в 13:43
Я бы больше согласился по Олисе, которого никто персонально не держал и даже давали двигаться вдоль штрафной. Но когда дело доходило до голевой позиции- его тут же блокировали. Возможно, это тоже замысел Энрике. Я сейчас много читаю заключения немецких экспертов по играм с ПСЖ, но никто особо с ума не сходит, понимая, что вылет был неизбежен.
Ну и два слова про Нойера. Сейчас статья появилась, где Нагель не гарантирует место Нойеру в сборной, и говорит- пусть команда решает. Вообще, дела в сб.Германии сейчас плохие... Команду критикуют за отсутствие сплоченности и единства, а Нагеля- за слишком большую самоуверенность. Хёнесс на него реально наехал.
Sergo81
сегодня в 13:30
Выключил, насколько смог. Да, было две три реальных возможности ударить, но он в такой форме был, что даже двоих/ обыгрывал и бил. А когда Маркиньос один оставался, Диас его вообще не замечал. Посмотри эти все его моменты, он перед ними сначала обыгрывал опекунов, которые весь матч на нём висели. Никого больше вдвоём не держали, только его.
Capral
сегодня в 13:22
Ну вот, Диаса, он как раз и не выключил, потому что именно Диас имел несколько уникальных возможностей забить, после того, как один в один обыгрывал соперников! Но это было в 1-м тайме, а во 2-м, Диас действительно сник. В ответке, у Баварии ничего не получилось, потому что Энрике не дал Баварии разбежаться, с её быстрыми и техничными флангами, как в первой игре и сыграл грамотно позиционно, а сам, в свою очередь, ловил Баварию на контр атаках, первая из которых, после провала немцев в центре поля закончилась голом.
Sergo81
сегодня в 13:17
Вот если вернуться к игре Баварии и ПСЖ в ответке, Энрике что сделал? Он выключил кого у немцев? Ни Кейна, ни Олисе, а Диаса. Помнишь, я ещё с Реалом писал, что Диас вытащил в критический момент. Так ПСЖ его втроём держали. Энрике этим и велик, что вовремя и правильно выключает ключевого игрока.
Capral
сегодня в 13:11
Ну не скажи, роль тренера очень важна. Не буду сейчас перечислять всех Великих тренеров прошлого и настоящего, ты и сам всех их знаешь. А то, что у Гварда сейчас не получается, так это у любого тренера случается, не всегда можно старые победоносные идеи заменить новыми, более современными, нужно время...
Sergo81
сегодня в 12:57, ред.
Я вообще роль тренера стараюсь не переоценивать .. Для меня Энрике да, монстр. А тот же Пеп только скупив лучших в мире, смог команду построить. Алонсо может настроить игру из имеющихся, но чуда не жду. А играть будут
Али Диа
сегодня в 12:35
Как бы там ни было, не желаю Ливерпулю провала, шанс, Слот, наверное заслужил... А вот если Реал провалится, Перес встретится с Марадоной. )
Как по мне, по-ублюдски с ним обошлись…
Capral
сегодня в 12:13
Будет еще один Байер в лице Челси по принципу Алонсо. А если учесть, что состав там молодой, то сил, гонять по полю, как в Леверкузене, у них вполне хватит. Ничего нового в игре Алонсо ты не увидишь- ни новых творческих идей, ни новой оригинальной стратегии... Еще одного Монстра МС Гварда Алонсо не построит. Я конечно не знаю игроков Челси, не знаю возможностей каждого- ни физических, ни игровых, но знаю возможности Алонсо. Это не значит, что я предсказываю ему провал. Возможно, в силовом английском футболе он себя найдет и будет также как в Байере гонять пацанов по полю. Но в большой успех его в Челси верится с трудом- не тот талант... А сравнивать работу Алонсо в дешевом Бундесом с работой в АПЛ, я бы не стал- разный футбол и уровень......................................
Sergo81
сегодня в 11:55
Не вижу ни одной причины, почему у него не получится в Челси. Ресурс игроков огромный, есть из кого выбирать. Много кто в арендах, выдернет кого нужно, заставлять бегать не придётся, как в Реале. Будет очередной урок Мбаппе и Пересу
urytos
сегодня в 11:31
молодцы, лучший вариант для Челси, он заставит их молодняк бегать! ливер еще пожалеет что оставил своего лысого физрука и не пригласил Алонсо
wdnf9nvqmy9k
сегодня в 11:19
Стоит пожелать Алонсо больших успехов в Челси.
