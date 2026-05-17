«Челси» объявил о назначении Хаби Алонсо на должность главного тренера

Пресс-служба «Челси» объявила о назначении Хаби Алонсо на должность главного тренера клуба.
Контракт с испанцем подписан до лета 2030 года. Наставник приступит к работе с командой 1 июля.
«Челси» — один из крупнейших клубов в мировом футболе, и я испытываю огромную гордость стать тренером этого великого клуба.
Из моих разговоров с группой владельцев и спортивным руководством ясно, что у нас общие амбиции. Мы хотим построить команду, способную стабильно конкурировать на высшем уровне и бороться за трофеи.
В составе есть отличный талант и огромный потенциал в этом футбольном клубе, и для меня будет большой честью возглавлять его. Теперь акцент делается на упорном труде, формировании правильной культуры и завоевании трофеев.
Ну и два слова про Нойера. Сейчас статья появилась, где Нагель не гарантирует место Нойеру в сборной, и говорит- пусть команда решает. Вообще, дела в сб.Германии сейчас плохие... Команду критикуют за отсутствие сплоченности и единства, а Нагеля- за слишком большую самоуверенность. Хёнесс на него реально наехал.
Как по мне, по-ублюдски с ним обошлись…