Игроки «Иркутска» с января не получают зарплату

сегодня, 11:50

Исполнительный директор и исполняющий обязанности главного тренера «Иркутска» Илья Кунгуров рассказал о проблемах с зарплатой у футболистов команды.

16 мая коллектив не смог отправиться на выезд для участия в матче Второй лиги Б с «Муромом» в связи с финансовыми проблемами. Поединок был запланирован на сегодняшний день. Как ранее сообщал Кунгуров «Матч ТВ», в клубе ждут поступления денежных средств из администрации Иркутской области и не думают о снятии с чемпионата.

Сколько месяцев игроки не получают зарплату

С января. С тех пор у нас нет заработной платы. Но есть определённые договорённости. Ждём денежных поступлений, чтобы хотя бы какая‑то часть средств была выплачена ребятам, а также закрылись финансово выезды.

Есть ли понимание, будет ли клуб жить в следующем сезоне

Надо сначала с этим сезоном разобраться. Самое важное, чтобы ребята получили деньги — они без зарплаты играют. Должна быть поддержка от региона, это 100%. Очень тяжело без поддержки. Сейчас правительство Иркутской области постоянно с нами на связи. Прорабатывают какие‑то варианты в это сложное время для нас всех. Дай Бог, в Иркутске всё будет хорошо. Тем более у нас все футболисты местные, за исключением трёх иногородних игроков. Что ещё нужно для региона, когда есть местные ребята, которые готовы биться за область? Мы делаем всё возможное, чтобы в Иркутске был футбол.

«Иркутск» по итогам шести туров занимает последнее, 15‑е место в турнирной таблице Второй лиги (группа 2), имея в активе три очка.

b3eecktk5vwh
сегодня в 13:58
Интересно кто за это отвечать будет, ситуация совсем не новая
Romeo 777
сегодня в 13:39
Жесть конечно, даже на матч не смогли слетать…а такая схема, как у Зенита и Спартака не канает у них? Ну когда весь северный морозный ХМАО и ЯНАО работают на содержание этих клубов 🙃
Иркутск ведь без преувеличения один из богатейших регионов нашей страны…
Кроманьонец Неандертальцин
сегодня в 13:39
Уже была похожая история с клубом Байкал из Иркутска в ФНЛ в 2015-2017 гг. Потерял профессионалый статус и сейчас играет в третьей лиге. На том же стадионе что Иркутск, более 15 тысяч зрителей. А Иркутская область не бедная.
Валерыч
сегодня в 12:22
Очень жаль, что сложилась такая тяжёлая ситуация с "Иркутском".
При отсутствии источников финансировании клуб долго не протянет.
n3gqq35tgfyk
сегодня в 12:13
Зато московские команды получают ее вовремя и их количество с каждым годом растет и растет.
Nenash
сегодня в 12:06
Авейру - в Иркутск.. Срочно.. 🤭
