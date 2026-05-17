Игроки «Иркутска» с января не получают зарплату

Исполнительный директор и исполняющий обязанности главного тренера «Иркутска» Илья Кунгуров рассказал о проблемах с зарплатой у футболистов команды.

16 мая коллектив не смог отправиться на выезд для участия в матче Второй лиги Б с «Муромом» в связи с финансовыми проблемами. Поединок был запланирован на сегодняшний день. Как ранее сообщал Кунгуров «Матч ТВ», в клубе ждут поступления денежных средств из администрации Иркутской области и не думают о снятии с чемпионата.

Сколько месяцев игроки не получают зарплату

С января. С тех пор у нас нет заработной платы. Но есть определённые договорённости. Ждём денежных поступлений, чтобы хотя бы какая‑то часть средств была выплачена ребятам, а также закрылись финансово выезды.

Есть ли понимание, будет ли клуб жить в следующем сезоне

Надо сначала с этим сезоном разобраться. Самое важное, чтобы ребята получили деньги — они без зарплаты играют. Должна быть поддержка от региона, это 100%. Очень тяжело без поддержки. Сейчас правительство Иркутской области постоянно с нами на связи. Прорабатывают какие‑то варианты в это сложное время для нас всех. Дай Бог, в Иркутске всё будет хорошо. Тем более у нас все футболисты местные, за исключением трёх иногородних игроков. Что ещё нужно для региона, когда есть местные ребята, которые готовы биться за область? Мы делаем всё возможное, чтобы в Иркутске был футбол.