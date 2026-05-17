Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Нобоа будет болеть за «Зенит» в последнем туре РПЛ

сегодня, 11:57
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит18:00 Не начался

Экс-полузащитник «Зенита» и «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал, кого будет поддерживать в заключительном, 30-м туре РПЛ.

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга в гостях сыграет с «Ростовом». Ничья позволит «сине-бело-голубым» выиграть чемпионский титул.

Сегодня я болею за «Зенит». Хочу, чтобы они снова выиграли чемпионство. Конечно, в Ростове будет тяжело — местные болельщики создают отличную атмосферу. «Зенит» и «Ростов» — две очень хорошие команды, в обеих я играл, но в этот раз хочу, чтобы победили петербуржцы.

fzh86s9fmwc4
сегодня в 14:21
Болеют за того, кого больше любят, все мерить деньгами пустое занятие.
pxhysvrb5f3a
сегодня в 13:25
Болеть за деньги можно только спартак.
a-league
сегодня в 12:47, ред.
Кто больше платил, за того и болеет, и похрен, что с Ростовом в ЛЧ Баварию обыгрывал и забил тогда победный гол со штрафного. Такая вот она незамысловатая индейская сущность
hq72hw7jm5jc
сегодня в 12:11
Нобоа знает что говорит, почти вся страна будет делать то же.
