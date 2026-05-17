Нобоа будет болеть за «Зенит» в последнем туре РПЛ

Экс-полузащитник «Зенита» и «Ростова» рассказал, кого будет поддерживать в заключительном, 30-м туре РПЛ .

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга в гостях сыграет с «Ростовом». Ничья позволит «сине-бело-голубым» выиграть чемпионский титул.

Сегодня я болею за «Зенит». Хочу, чтобы они снова выиграли чемпионство. Конечно, в Ростове будет тяжело — местные болельщики создают отличную атмосферу. «Зенит» и «Ростов» — две очень хорошие команды, в обеих я играл, но в этот раз хочу, чтобы победили петербуржцы.