В агентстве Нури Шахина дали ответ по возможной работе в России

В агентстве ISM Int. Soccer, которое представляет интересы бывшего главного тренера «Боруссии» Дортмунд , высказались о возможной работе наставника в России.

Ни московское «Динамо», ни какой-либо другой российский клуб не обращались к Нури Шахину по поводу работы.

На данный момент он не рассматривает возможность продолжения тренерской карьеры в РПЛ . Нури полностью сосредоточен на работе в «Истанбул Башакшехир», доволен своим положением в клубе и вместе с командой борется за попадание в еврокубки.

Сейчас он не рассматривает вариант перехода в Россию или какую-либо другую лигу.