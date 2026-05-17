В агентстве Нури Шахина дали ответ по возможной работе в России

сегодня, 12:10

В агентстве ISM Int. Soccer, которое представляет интересы бывшего главного тренера «Боруссии» Дортмунд Нури Шахина, высказались о возможной работе наставника в России.

Ни московское «Динамо», ни какой-либо другой российский клуб не обращались к Нури Шахину по поводу работы.

На данный момент он не рассматривает возможность продолжения тренерской карьеры в РПЛ. Нури полностью сосредоточен на работе в «Истанбул Башакшехир», доволен своим положением в клубе и вместе с командой борется за попадание в еврокубки.

Сейчас он не рассматривает вариант перехода в Россию или какую-либо другую лигу.

Источник: sport24.ru
gu57s3gbasnq
gu57s3gbasnq
сегодня в 12:17
Зачем писать о том чего нет в природе.
