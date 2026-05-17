Талалаев объяснил, почему Андраде продолжает тренировки с «Балтикой»

Главный тренер «Балтики» рассказал, что защитник продолжает тренировки с клубом, несмотря на то, что покинет его.

Ранее Талалаев назвал причины решения отпустить футболиста.

Некоторые спрашивают, почему [с командой] тренируется Андраде, если он мысленно уже готовится к другому клубу. Потому что если ещё и его убрать, то качественных игроков на поле будет ещё меньше. У нас бойцы и трудяги, уровень которых сильно вырос, но не забывайте, что мы недавно вышли из Первой лиги.