Кейн установил рекорд Бундеслиги, став лучшим бомбардиром три раза подряд

Нападающий «Баварии» третий сезон подряд стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.

В матче заключительного, 34-го тура с «Кёльном» (5:1) Футболист сделал хет-трик. Он завершил кампанию 2025/26 с 36 голами.

Капитан сборной Англии стал первым игроком в истории турнира, получившим награду лучшего бомбардира в каждом из своих первых трёх сезонов. Форвард присоединился к мюнхенскому клубу в августе 2023 года.

Также Кейн — второй футболист, выигравший бомбардирскую гонку в Бундеслиге три раза подряд. Ранее это смог сделать только бывший нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

С момента перехода в чемпионат Германии Харри забил 98 голов всего в 94 матчах лиги. Он является самым быстрым игроком в истории Бундеслиги, достигшим этого показателя, превзойдя рекорд экс-форварда «Кёльна» Дитера Мюллера, установленный в 1970-х.

Всего на счету Кейна в этом сезоне 58 голов с учётом всех соревнований. За всё время он отметился 143 голами в 146 играх за мюнхенскую команду.