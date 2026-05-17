Кейн установил рекорд Бундеслиги, став лучшим бомбардиром три раза подряд

Нападающий «Баварии» Харри Кейн третий сезон подряд стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.
В матче заключительного, 34-го тура с «Кёльном» (5:1) Футболист сделал хет-трик. Он завершил кампанию 2025/26 с 36 голами.
Капитан сборной Англии стал первым игроком в истории турнира, получившим награду лучшего бомбардира в каждом из своих первых трёх сезонов. Форвард присоединился к мюнхенскому клубу в августе 2023 года.
Также Кейн — второй футболист, выигравший бомбардирскую гонку в Бундеслиге три раза подряд. Ранее это смог сделать только бывший нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.
С момента перехода в чемпионат Германии Харри забил 98 голов всего в 94 матчах лиги. Он является самым быстрым игроком в истории Бундеслиги, достигшим этого показателя, превзойдя рекорд экс-форварда «Кёльна» Дитера Мюллера, установленный в 1970-х.
Всего на счету Кейна в этом сезоне 58 голов с учётом всех соревнований. За всё время он отметился 143 голами в 146 играх за мюнхенскую команду.