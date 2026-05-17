Северокорейские спортсмены впервые за более чем 7 лет посетили Южную Корею

Северокорейская женская футбольная команда «Наэгохян» прибыла в Южную Корею в воскресенье, 17 мая, для участия в полуфинальном матче Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК) среди женщин с «Сувоном». Игра состоится 20 мая.

По информации источника, 27 игроков и 12 членов тренерского штаба прибыли из Пекина, где они тренировались со вторника, и приземлились в международном аэропорту Инчхон, к западу от Сеула, сегодня после 14:00.

«Наэгохян» — первый женский футбольный клуб КНДР , пересёкший границу. Они также являются первой группой северокорейских спортсменов, отправившихся в Южную Корею для участия в соревнованиях с декабря 2018 года, когда страна отправила игроков на Гранд-финал мирового тура Международной федерации настольного тенниса (ITTF) в Инчхоне.

Как отмечает издание, десятки членов южнокорейских общественных организаций, в том числе представляющих южнокорейцев, родившихся в Северной Корее, собрались в аэропорту и держали плакаты с приветствиями «Наэгохяна». Однако игроки и тренерский штаб не обратили внимания на болельщиков и не стали отвечать на вопросы СМИ . На месте присутствовало около 50 охранников.

Во вторник, накануне игры, у «Наэгохяна» состоится официальная тренировка и пресс-конференция.

Это будет вторая встреча в истории турнира между командами. В прошлом году они играли в матче группового этапа, который проходил в Янгоне (Мьянма), «Наэгохян» одержал победу со счётом 3:0.

По данным Корейской футбольной ассоциации, из примерно 9 тысяч билетов на предстоящую игру 7 087 были раскуплены всего через несколько часов после начала продаж во вторник.