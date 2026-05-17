Ещенко: «„Спартак“ выиграет бронзовые медали РПЛ»

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» поделился мнением о том, что выиграет бронзовые медали РПЛ в нынешнем сезоне.

По моему мнению, не «Локомотив», а «Спартак» выиграет бронзовые медали РПЛ . На мой взгляд, у железнодорожников в последнем туре сложнее соперник. У меня нет сомнений в том, что спартаковцам тоже будет сложно против махачкалинского «Динамо», но у них все-таки больше шансов на победу в Дагестане, чем у красно-зеленых в матче с ЦСКА . Мне кажется, что махачкалинцы будут играть в открытый футбол, который будет очень удобен подопечным Хуана Карседо, которые здорово действуют на контратаках. А в следующем сезоне я желаю красно-белым стать чемпионами.