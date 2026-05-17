Ещенко: «„Спартак“ выиграет бронзовые медали РПЛ»

вчера, 15:37

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Андрей Ещенко поделился мнением о том, что выиграет бронзовые медали РПЛ в нынешнем сезоне.

По моему мнению, не «Локомотив», а «Спартак» выиграет бронзовые медали РПЛ. На мой взгляд, у железнодорожников в последнем туре сложнее соперник. У меня нет сомнений в том, что спартаковцам тоже будет сложно против махачкалинского «Динамо», но у них все-таки больше шансов на победу в Дагестане, чем у красно-зеленых в матче с ЦСКА. Мне кажется, что махачкалинцы будут играть в открытый футбол, который будет очень удобен подопечным Хуана Карседо, которые здорово действуют на контратаках. А в следующем сезоне я желаю красно-белым стать чемпионами.

a34dkf3avgee
вчера в 17:37
Иногда мечты Ещенко зашкаливают.
blitz
вчера в 17:17, ред.
Что бы Спартак выиграл бронзовые медали для начала надо обыграть Динамо. И ждать результат матча ЦСКА-,Локо. Слишком много если.
112910415
вчера в 17:13
не исключено
cvfky76tkpw5
вчера в 16:58
Ляпнул абы чё, не сильно подумав.
wv84ymsqt7nc
вчера в 16:36
Стоит только пожелать Динамо Махачкале и Локомотиву удачи в заключительных матчах, чтобы Ещенко не бросался словами на ветер.
Unkle_Istwan
вчера в 16:29
Даже Винокур рассмеялся. Ещеннко нужно пробовать себя в "Аншлаге"
Buzz Lightyear
вчера в 16:22
Шансы неплохие, но ещё надо сделать всё что требуется с их стороны.
Vadik
вчера в 15:56
Не факт, что у Спартака получится победить. Дров наломать могут в погоне за бронзой.
Палыч82
вчера в 15:55
Ну есть еще фактор того, что армейцы ой как не любят даже косвенно помогать красно-белым, да и последние финансово мотивировать ЦСКА не станут. А вот махачкалинцам очки и финансовая мотивация позарез нужны. В общем, и Спартак, и Локо будут несомненно должным образом настроены, и всё будет зависеть от мотивации их соперников по последнему туру.
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:55
А интересно Ещенко знает как Махачкала играла с КБ последнее время? Джигиты дома не должны проиграть.
Bad Listener
вчера в 15:43, ред.
О, ну хоть кто то решился на спор с суперкомпьютером, только я не соглашусь, пожалуй и Локомотив и Спартак запросто могут потерять очки и это будет не бронза как успех, а бронза как провал конкурентов. Ну как у нас в РПЛ последнее время всё и завоёвывается.
