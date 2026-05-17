«Хайденхайм» и «Санкт-Паули» вылетели, «Вольфсбург» попал в стыки

вчера, 15:42

«Хайденхайм» и «Санкт‑Паули» по итогам сезона 2025/26 вылетели во вторую Бундеслигу.

В заключительном, 34‑м туре «Хайденхайм» потерпел в домашних стенах поражение от «Майнца» (0:2), а «Санкт‑Паули» дома проиграл «Вольфсбургу» (1:3).

«Хайденхайм» и «Санкт‑Паули» набрали 26 очков и заняли 17‑е и 18‑е места соответственно. «Вольфсбург» завершил сезон на 16‑й строчке с 29 баллами, команде предстоит сыграть в стыковых матчах за сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Германии.

Ранее чемпионский титул досрочно выиграла мюнхенская «Бавария».