Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияГермания. Бундеслига 2025/2026

«Хайденхайм» и «Санкт-Паули» вылетели, «Вольфсбург» попал в стыки

вчера, 15:42

«Хайденхайм» и «Санкт‑Паули» по итогам сезона 2025/26 вылетели во вторую Бундеслигу.

В заключительном, 34‑м туре «Хайденхайм» потерпел в домашних стенах поражение от «Майнца» (0:2), а «Санкт‑Паули» дома проиграл «Вольфсбургу» (1:3).

«Хайденхайм» и «Санкт‑Паули» набрали 26 очков и заняли 17‑е и 18‑е места соответственно. «Вольфсбург» завершил сезон на 16‑й строчке с 29 баллами, команде предстоит сыграть в стыковых матчах за сохранение места в высшем дивизионе чемпионата Германии.

Ранее чемпионский титул досрочно выиграла мюнхенская «Бавария».

Подписывайся в ВК
Все новости
Северокорейские спортсмены впервые за более чем 7 лет посетили Южную Корею
Вчера, 14:23
В Молдавии забили курьёзный гол: мяч попал в ворота от лежащего соперника
Вчера, 13:45
«Бенфика» с Моуриньо завершила сезон без поражений в чемпионате
Вчера, 09:23
«Расинг» вышел в Ла Лигу
Вчера, 08:59
«Сент-Этьен» сыграет в финальном стыковом раунде за выход в Лигу 1
16 мая
ОфициальноПредставлена официальная песня чемпионата мира 2026 года
15 мая
Все комментарии
shur
shur
вчера в 21:57
...."Ханденхайм" пал но жив Альвхейм, Хельхейм, вперёд сын .....!!!
h6kcy4g9vv3k
h6kcy4g9vv3k
вчера в 17:49
Вольфсбург должен остаться в БЛ, победы ему.
65qu5wjhueyz
65qu5wjhueyz
вчера в 16:59
Удачи Вольфсбургу в стыках.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 