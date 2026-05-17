«Зенит» выиграл международный детский турнир Кубок Льва Бурчалкина

вчера, 15:57

«Зенит» выиграл VIII международный детско-юношеский турнир на Кубок Льва Бурчалкина (возраст игроков не старше 13 лет).

В финале российская команда переиграла бразильский «Палмейрас» со счётом 1:0.

Третье место по итогам соревнования заняли хозяева турнира «Алмаз-Антей», которые победили «Сан-Лоренсо де Альмагро» из Аргентины 0:0 (3:2 — по пенальти).

Кроме того, участие в турнире приняли детские команды турецкого «Фенербахче», сербской «Црвены Звезды», мексиканского «Крус Асуль» и минского «Динамо».

Бывший нападающий «Зенита» Лев Бурчалкин провёл в составе клуба 423 матча, отметился 82 голами и восемью результативными передачами.