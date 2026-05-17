«Зенит» выиграл международный детский турнир Кубок Льва Бурчалкина

вчера, 15:57

«Зенит» выиграл VIII международный детско-юношеский турнир на Кубок Льва Бурчалкина (возраст игроков не старше 13 лет).

В финале российская команда переиграла бразильский «Палмейрас» со счётом 1:0.

Третье место по итогам соревнования заняли хозяева турнира «Алмаз-Антей», которые победили «Сан-Лоренсо де Альмагро» из Аргентины 0:0 (3:2 — по пенальти).

Кроме того, участие в турнире приняли детские команды турецкого «Фенербахче», сербской «Црвены Звезды», мексиканского «Крус Асуль» и минского «Динамо».

Бывший нападающий «Зенита» Лев Бурчалкин провёл в составе клуба 423 матча, отметился 82 голами и восемью результативными передачами.

Турнир прошёл при поддержке АО "Концерн ВКО «Алмаз-Антей», Российского футбольного союза и Федерации футбола Санкт-Петербурга.

Bad Listener
вчера в 18:11, ред.
Было бы забавно если бы это был Зенит который основной, пришли чисто раскидали детей чтобы хоть какой то титул на юбилей взять, мало ли Ростов не удастся одолеть)))
Vadik
вчера в 17:59
Молодцы пацаны. Теперь до главной команды дожить осталось. Если я правильно понял ребят с виража, когда общался с ними, воспитанники Зенита играют везде, кроме Зенита. И это их нервирует.
Valentinych
вчера в 17:50
Детский чемпионат в Питере довольно сильный. Старший ходил на футбол, пока не сдулся. :) Три тренировки в неделю и плюс матч в выходные. Иногда выездной, иногда у себя.
7ex3pqz54u4e
вчера в 17:31
Зенит всегда первый.
CCCP1922
вчера в 17:07
Лев Бурчалкин один из самых известных футболистов Зенита — его с полным правом считают легендой питерского футбола. Одно из его прозвищ ВЫРУЧАЛКИН — довольно часто Лев забивал решающие голы. Всю карьеру игрок провёл в Зените, не смотря на заманчивые предложения Динамо Киев. Пытался его призвать и ЦСКА... Он предан был единственной команде, но Зенит расстался со своим ветераном не очень хорошо, мягко говоря... Бурчалкин внес немалый вклад в развитие питерского футбола и заслужил турнир своего имени...
Ruslik1982
вчера в 16:58
выиграл детский турнир основным составом
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan ответ zydrpd7bj52g (раскрыть)
вчера в 16:44
2? 3?
"Маловато будет!" (с)
zydrpd7bj52g
zydrpd7bj52g ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
вчера в 16:33
А Вы проверьте, возможно, удивитесь.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan ответ yahp3rw3uza8 (раскрыть)
вчера в 16:30
Громкое заявление. Проверять я его конечно не буду
yahp3rw3uza8
yahp3rw3uza8 ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
вчера в 16:27
Таланты Зенита играют во всех командах РПЛ.
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 16:26
- А где сейчас все таланты Зенита?
- Они... испарились!
Гость
