«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем» в результативном матче

вчера, 16:28

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем» (3:2) в матче 37-го тура АПЛ .

На 5-й минуте защитник Люк Шоу вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. На 53-й минуте защитник «Ноттингема» Фелипе Родригеш сравнял счёт. На 55-й минуте форвард Матеус Кунья вывел МЮ вперёд. На 76-й минуте Брайан Мбеумо забил третий гол «красных дьяволов». На 78-й минуте Морган Гиббс-Уайт сократил отставание в счёте.

«Манчестер Юнайтед» идёт на 3-м месте (68 очков), «Ноттингем» занимает 16-е место (43 очка).