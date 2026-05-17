«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем» в результативном матче

вчера, 16:28
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем» (3:2) в матче 37-го тура АПЛ.

На 5-й минуте защитник Люк Шоу вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. На 53-й минуте защитник «Ноттингема» Фелипе Родригеш сравнял счёт. На 55-й минуте форвард Матеус Кунья вывел МЮ вперёд. На 76-й минуте Брайан Мбеумо забил третий гол «красных дьяволов». На 78-й минуте Морган Гиббс-Уайт сократил отставание в счёте.

«Манчестер Юнайтед» идёт на 3-м месте (68 очков), «Ноттингем» занимает 16-е место (43 очка).

MMM 58
MMM 58 ответ ge634a2m9vke (раскрыть)
вчера в 20:56
С таким судьей, конечно, недостаточно!
вчера в 20:55
Левейший гол засчитали мю. Ни в какие ворота!!! У Ноттингема украли ничью. Стыд и позор.
Alex_67
вчера в 17:27
Рад возвращению Манчестер Юнайтед в Лигу чемпионов... Означает ли это ещё и возвращение клуба в элиту мирового футбола? Хотелось бы. Однако удачные серии у МЮ бывали и раньше, но внушает оптимизм то, что нынешний тренер, насколько я знаю, остаётся.... Я думаю, в межсезонье команду ждёт пополнение, которое её усилит...
lobsterdam ответ GlazersOut (раскрыть)
вчера в 17:21
Предлагаю попробовать перевезти его с каким-нибудь британским Герасимом через Ла-Манш на лодке... ну а там как карта ляжет, как решит этот Герасим...
lobsterdam
вчера в 17:17
В МЮ четверка отъявленных анфан терриблей:
Зирка (комментов не заслуживает),
Мбеумо (смог забить только с 4-й попытки в 100% моментах, хотя 10-ку имеет за сезон),
Амад (путается под ногами бестолку как заблудший щенок),
ну и, конечно, Далот-Косяк (что бы он ни делал - не идут дела).
Если бы не Бруно... в этом матче (да и в сезоне) он насоздавал вышеперечисленным персонажам столько моментов, что хватило бы на три матча.
Прощание с сезоном и дядей Карлосом на Олд Траффорд было чрезвычайно трогательным и эмоциональным да и третье место тоже весьма впечатляет. Огромная благодарность Майклу Кэррику! Хочется верить, что ему удалось воссоздать в команде дружественную атмосферу, что и сказалось на результате игры в этом сезоне!
вчера в 17:15
отлично, МЮ !
Ice van Reed
вчера в 16:40
С Просторов интернета!!!
GlazersOut
вчера в 16:37, ред.
Пожалуйста, подарите кому нибудь Зиркзе. Не продайте. Его вряд ли кто купит. Просто подарите с доплатой. Это вообще что за существо? Как можно было это чудо притащить в команду?
ge634a2m9vke
вчера в 16:37
После этой победы "Манчестер Юнайтед" гарантировал себе третье место по итогам сезона. "Лесники" же сегодня хорошо отыграли, но этого даже для ничьей оказалось недостаточно.
xtqrdpkwryd6
вчера в 16:36
Прекрасную игру показали сегодня обе команды. Могли и больше забивать и "Юнайтед", и "Ноттингем", но и пять голов - вполне неплохой результат. Обидно за Бруну Фернандеша, который наработал как минимум на два-три ассиста, а не на один. Будет еще один матч у португальца для того, чтобы побить рекорд АПЛ по ассистам.
Ice van Reed
вчера в 16:35, ред.
GGNU!!! «Прощальный матч для Каземиро в Театре мечты закончился интригующим счётом!!!! Успехов Карлос!!! Спасибо за ВСЁ!!!
Groboyd
вчера в 16:31, ред.
Правила игры рукой дошли до абсурда. Гол Куньи нельзя было засчитывать. Мбемо оставил мяч под контролем только благодаря руке и не важно, что мяч отскочил в его руку от корпуса.
