«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем» в результативном матче

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем» (3:2) в матче 37-го тура АПЛ.
На 5-й минуте защитник Люк Шоу вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. На 53-й минуте защитник «Ноттингема» Фелипе Родригеш сравнял счёт. На 55-й минуте форвард Матеус Кунья вывел МЮ вперёд. На 76-й минуте Брайан Мбеумо забил третий гол «красных дьяволов». На 78-й минуте Морган Гиббс-Уайт сократил отставание в счёте.
«Манчестер Юнайтед» идёт на 3-м месте (68 очков), «Ноттингем» занимает 16-е место (43 очка).
Зирка (комментов не заслуживает),
Мбеумо (смог забить только с 4-й попытки в 100% моментах, хотя 10-ку имеет за сезон),
Амад (путается под ногами бестолку как заблудший щенок),
ну и, конечно, Далот-Косяк (что бы он ни делал - не идут дела).
Если бы не Бруно... в этом матче (да и в сезоне) он насоздавал вышеперечисленным персонажам столько моментов, что хватило бы на три матча.
Прощание с сезоном и дядей Карлосом на Олд Траффорд было чрезвычайно трогательным и эмоциональным да и третье место тоже весьма впечатляет. Огромная благодарность Майклу Кэррику! Хочется верить, что ему удалось воссоздать в команде дружественную атмосферу, что и сказалось на результате игры в этом сезоне!