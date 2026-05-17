«Наполи» выкупит Хёйлунда у «Манчестер Юнайтед»

1779028411

вчера, 17:33

«Наполи» активирует опцию выкупа нападающего у «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Неаполитанцы гарантировали себе участие в Лиге чемпионов сезона-2026/27 после уверенной победы над «Пизой» со счётом 3:0 в 37-м туре Серии А. Благодаря выполнению этого условия автоматически вступил в силу пункт об обязательном выкупе датского форварда.

По информации источника, «Наполи» заплатит английскому клубу 44 миллиона евро за полноценный трансфер 23-летнего нападающего. Ещё 6 миллионов евро «Манчестер Юнайтед» получил прошлым летом за аренду игрока.