«Наполи» выкупит Хёйлунда у «Манчестер Юнайтед»

вчера, 17:33

«Наполи» активирует опцию выкупа нападающего Расмуса Хёйлунда у «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Неаполитанцы гарантировали себе участие в Лиге чемпионов сезона-2026/27 после уверенной победы над «Пизой» со счётом 3:0 в 37-м туре Серии А. Благодаря выполнению этого условия автоматически вступил в силу пункт об обязательном выкупе датского форварда.

По информации источника, «Наполи» заплатит английскому клубу 44 миллиона евро за полноценный трансфер 23-летнего нападающего. Ещё 6 миллионов евро «Манчестер Юнайтед» получил прошлым летом за аренду игрока.

Van Vanovich
вчера в 20:29
Да можно было и за 30 ку взять.
Groboyd
вчера в 18:02
Ну, ещё бы, он тот кто заставил забыть о Лукаку.
shur
вчера в 17:45
...скорей всего развал колёс в "Наполи",нежели в Манчестере,
нужны ли бабки американским Боссам?!
88ahmh3fnn86
вчера в 17:39
Очевидно, у руководства Наполи есть надежда на датского нападающего.
