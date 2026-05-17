«Динамо» в гостях обыграло «Балтику»
1779037504
В матче 30-го тура РПЛ играли «Балтика» и «Динамо». Гости победили со счетом 2:1.
Голы у москвичей забили Артур Гомес (8) и Константин Тюкавин (71). У хозяев отличился Дерик Лачерда (55).
«Балтика» финишировала 6-й с 46 очками. «Динамо» — 7-е с 45.
["news\/1428060\/batrakov-aleksey-lokomotiv","news\/1428059\/real-sosedad-valensiya","news\/1428057\/sevilya-real","news\/1428056\/sobolev-aleksandr-zenit","news\/1428055\/zenit-spartak","news\/1428054\/akron-rotor","news\/1428053\/tedeev-zaur-akron","news\/1428051\/sochi-ahmat","news\/1428050\/rubin-pari-nn","news\/1428044\/cska-lokomotiv","news\/1428048\/krylya-sovetov-akron","news\/1428047\/dinamo-spartak","news\/1428045\/rostov-zenit","news\/1428046\/krasnodar-orenburg","news\/1428049\/krasnodar-rostov","news\/1428042\/inter-verona","news\/1428041\/hyoylund-rasmus-manchester-yunayted","news\/1428040\/komo-parma","news\/1428039\/levandovski-robert-arsenal","news\/1428038\/noyer-manuel-bavariya","news\/1428037\/manchester-yunayted-nottingem-forest","news\/1428036\/fernandesh-brunu-manchester-yunayted","news\/1428035\/zenit","news\/1428034\/gomes-zhoao-real","news\/1428033\/haydenhaym-sankt-pauli","news\/1428032\/eshchenko-andrey-lokomotiv","news\/1428031\/afellay-ibragim-psv","news\/1428030\/dzhenoa-milan","news\/1428029\/yuventus-fiorentina","news\/1428028\/roma-lacio"]
Так, на результатах балтийцев неминуемо начали сказываться травмы.
Как яркий пример- ставший было открытием сезона кипер Бориско получил проблемы с ахиллом и лечит их. С ним команда пропускала 0,47 гола за матч, с другими киперами- втрое больше.
Травмирован и Брайан Хиль, штатный бомбардир команды, один из лучших в РПЛ (13 мячей). Также на травме центрдеф Филин, твёрдый игрок основы, один из столпов балтийской обороны, об которую в этом сезоне много кто обломал зубки.
В довершение ко всему, капитан команды хозяев Андраде туром ранее удостоился красной и сегодня тоже смотрел футбол.
Всё это- потери чувствительные, если не сказать, критичные, превращавшие Балтику едва ли не в Балтику-дубль.
Чем же ответило Динамо? Да примерно тем же самым..))
Будучи занят своими бразильсикми делами, не полетел в Калининград Битело;
Сергеев и Осипенко отдыхали из-за перебора горчичников каждый;
красную в предыдущем туре огрёб и сам РоланСаныч (сегодня рулил Шаронов).
Кроме того, вне заявки у нас были также Касерес, Чавес и Глебов.
Таким образом, мы видели матч, смахивающий на матч Балтика(д) - Динамо(д),
в котором перевес в мастерстве игроков "дублей" оказался на стороне гостей.
Поздравляю сораДников с непростой победой и финишем чемпионата.
По дистанции чемпа у нас не бог весть что, но в завершающих 3-х турах мы, играя против команд выше нас в таблице, взяли у них 7 очков из 9.
А как говаривал Макс Отто фон Штирлиц, запоминается последняя фраза..))
Теперь на счёт критики : - Игру клуба многие неистово критиковали на всех уровнях (от простых болельщиков до маститых специалистов) - а это уже признание для провинциальной команды.
Критиковали за стиль игры - мол силовой , агресивный и не чего более. Так не считаю . Балтика выглядела интереснее многих клубов РПЛ если судить обьективно ( ну тут если хотите - на любителя).
Были и откровенные злопыхатели которые откровенно радовались неудачам клуба - мол "выскочки сдулись" - отвечу - А многие команды так и "не надулись"...)))
Стоит похвалить игроков клуба за старание неравнодушие и порой за самотверженность . (В позапрошлом сезоне выход в финал Кубка в это 6 - рекордное для клуба место.)
И последнее - многих любителей футбола игра Балтики вы этом сезоне оставила неравнодушными - её матчи обсуждали порой даже больше многих старожилов (фаворитов)чемпионата...
P. S. .......
А чем конкретно, вам так понравилась Балтика, можете объяснить? Только не общими фразами.))) Да, силовой, прессингующий футбол, заточенный исключительно на разрушение, без намека на созидание. Никакой эстетики в этом футболе нет и близко. Тренерская команда, безусловно, но тренерская не по содержанию, а по принуждению. Чувствуете разницу?
И неудивительно, что такой интенсивный, рабочий, трудоемкий футбол закончился многочисленными травмами- это было ожидаемо, такое часто случается, когда от перенагрузок футболисты не выдерживают физического, и кстати, психологического напряжения тоже.
Команду хватило на определенную часть сезона, после чего начался ожидаемый спад, особенно весенний, что часто случается, даже с командами классными. И никакого злорадства нет, есть только футбольные знания, основанные на многолетнем наблюдении футбола и изучении его как своего рода искусства.
А кроме всего, если подходить к Балтике с точки зрения чисто человеческой, то о какой симпатии может идти речь, если командой руководит обычный хулиган и провокатор, который даже не собирается признавать свои действия, и называет свою невоспитанность эмоциями.
Прежде, чем осуждать других, неплохо бы сначала проанализировать, свой подход к проблеме.......................................................