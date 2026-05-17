«Динамо» в гостях обыграло «Балтику»

вчера, 20:05
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)1 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

В матче 30-го тура РПЛ играли «Балтика» и «Динамо». Гости победили со счетом 2:1.

Голы у москвичей забили Артур Гомес (8) и Константин Тюкавин (71). У хозяев отличился Дерик Лачерда (55).

«Балтика» финишировала 6-й с 46 очками. «Динамо» — 7-е с 45.

Gotlib
Gotlib ответ Мурад Чопанов 1 (раскрыть)
вчера в 22:23, ред.
Балтика, конечно не самая симпатичная команда по стилю игры, но как говорят в таких случаях: результат на табло, а в данном случае в таблице. Да и Талалай признан лучшим тренером. "Это документ между прочим", как говорил Лукашин из "Иронии судьбы".😁 Кстати, и киевское Динамо в чемпионате СССР показывало не самый зрелищный футбол, но добивалось нужного результата. И Лобановский добился гораздо больших успехов как тренер, чем его коллеги, предпочитавшие атакующий и техничный стиль игры в ущерб результатам.
Мурад Чопанов 1
вчера в 22:04, ред.
Динамо с победой! Будь порасторопнее и не терять очки на пустом месте, даже после Карпа можно было подняться выше.
Ну а Балтика? Я считаю, что такие команды нельзя допускать до участия в чемпионате. Посмотрите на количество нарушений! Команда играет очень грубо, постоянно затевает провокации. Тренер ведёт себя неадекватно. Понятно, что мастерства нет. Но грубостью восполнять пробел мастерства это слишком. Научитесь играть в нормальный футбол.
Capral
вчера в 21:45, ред.
Варвар7
А чем конкретно, вам так понравилась Балтика, можете объяснить? Только не общими фразами.))) Да, силовой, прессингующий футбол, заточенный исключительно на разрушение, без намека на созидание. Никакой эстетики в этом футболе нет и близко. Тренерская команда, безусловно, но тренерская не по содержанию, а по принуждению. Чувствуете разницу?

И неудивительно, что такой интенсивный, рабочий, трудоемкий футбол закончился многочисленными травмами- это было ожидаемо, такое часто случается, когда от перенагрузок футболисты не выдерживают физического, и кстати, психологического напряжения тоже.

Команду хватило на определенную часть сезона, после чего начался ожидаемый спад, особенно весенний, что часто случается, даже с командами классными. И никакого злорадства нет, есть только футбольные знания, основанные на многолетнем наблюдении футбола и изучении его как своего рода искусства.

А кроме всего, если подходить к Балтике с точки зрения чисто человеческой, то о какой симпатии может идти речь, если командой руководит обычный хулиган и провокатор, который даже не собирается признавать свои действия, и называет свою невоспитанность эмоциями.

Прежде, чем осуждать других, неплохо бы сначала проанализировать, свой подход к проблеме.......................................................
2rtge4wk4ae4
2rtge4wk4ae4 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:44
Будь у них Кордоба, это была бы уже не Балтика.
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:21
С очередным Шедевром, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:17
...На старте необычно было,
Когда под звон трибун калининградцев понесло,
Казалось некоторым верующим в чудо - ну вот оно!
А к окончанию турнира лишь показалось жестяное Дно!!!
Варвар7
вчера в 21:11
Считаю выступление Балтики в этом сезоне положительным . Дюбютант Премьер - Лиги занял 6 место. Благодарю всех любителей футбола ( в том числе и болельщиков других клубов) за поддержку команды, ну и за адекватную критику.
Теперь на счёт критики : - Игру клуба многие неистово критиковали на всех уровнях (от простых болельщиков до маститых специалистов) - а это уже признание для провинциальной команды.
Критиковали за стиль игры - мол силовой , агресивный и не чего более. Так не считаю . Балтика выглядела интереснее многих клубов РПЛ если судить обьективно ( ну тут если хотите - на любителя).
Были и откровенные злопыхатели которые откровенно радовались неудачам клуба - мол "выскочки сдулись" - отвечу - А многие команды так и "не надулись"...)))
Стоит похвалить игроков клуба за старание неравнодушие и порой за самотверженность . (В позапрошлом сезоне выход в финал Кубка в это 6 - рекордное для клуба место.)
И последнее - многих любителей футбола игра Балтики вы этом сезоне оставила неравнодушными - её матчи обсуждали порой даже больше многих старожилов (фаворитов)чемпионата...
P. S. .......
баск
вчера в 20:40, ред.
К заключительному матчу чемпионата обе команды подошли в составах, далёких от оптимальных.

Так, на результатах балтийцев неминуемо начали сказываться травмы.
Как яркий пример- ставший было открытием сезона кипер Бориско получил проблемы с ахиллом и лечит их. С ним команда пропускала 0,47 гола за матч, с другими киперами- втрое больше.

Травмирован и Брайан Хиль, штатный бомбардир команды, один из лучших в РПЛ (13 мячей). Также на травме центрдеф Филин, твёрдый игрок основы, один из столпов балтийской обороны, об которую в этом сезоне много кто обломал зубки.

В довершение ко всему, капитан команды хозяев Андраде туром ранее удостоился красной и сегодня тоже смотрел футбол.
Всё это- потери чувствительные, если не сказать, критичные, превращавшие Балтику едва ли не в Балтику-дубль.

Чем же ответило Динамо? Да примерно тем же самым..))
Будучи занят своими бразильсикми делами, не полетел в Калининград Битело;
Сергеев и Осипенко отдыхали из-за перебора горчичников каждый;
красную в предыдущем туре огрёб и сам РоланСаныч (сегодня рулил Шаронов).

Кроме того, вне заявки у нас были также Касерес, Чавес и Глебов.
Таким образом, мы видели матч, смахивающий на матч Балтика(д) - Динамо(д),
в котором перевес в мастерстве игроков "дублей" оказался на стороне гостей.

Поздравляю сораДников с непростой победой и финишем чемпионата.
По дистанции чемпа у нас не бог весть что, но в завершающих 3-х турах мы, играя против команд выше нас в таблице, взяли у них 7 очков из 9.
А как говаривал Макс Отто фон Штирлиц, запоминается последняя фраза..))
25процентный клоун
вчера в 20:35
Балтике спасибо за этот сезон. Будь у них Кордобы и Карасевы то очков семьдесят набрали бы.
Capral
вчера в 20:25, ред.
А кто-то, Балтику еще и в качестве чемпиона рассматривал. А это как же надо не разбираться в футболе, чтобы такое нести...................................................
Гость
