«Динамо» в гостях обыграло «Балтику»

вчера, 20:05

В матче 30-го тура РПЛ играли «Балтика» и «Динамо». Гости победили со счетом 2:1.

Голы у москвичей забили Артур Гомес (8) и Константин Тюкавин (71). У хозяев отличился Дерик Лачерда (55).

«Балтика» финишировала 6-й с 46 очками. «Динамо» — 7-е с 45.