«Зенит» благодаря пенальти победил «Ростов» и стал чемпионом
В матче 30-го тура РПЛ «Зенит» обыграл в гостях «Ростов» со счетом 1:0 и оформил чемпионский титул.
Единственный гол с пенальти забил Александр Соболев на 14-й минуте. На 73-й минуте был удален защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков.
«Зенит» набрал 68 очков. «Ростов» финишировал 10-м с 33 очками.
Но при этом Вы говорите, что Локо никогда не был ТОПом, хотя он показывал очень достойные результаты в ЛЧ.
Сколько воспитанников Зенита играет на высоком уровне, и сколько воспитанников Локо?
У Питера 3 состава, где обойма бразильцы, но вы не можете досрочно взять чемпионство 3 год подряд - ведь есть Краснодар, у которого аж 1,5 скамейки! Не уж то не стыдно считать Зенит ТОПом? Честно?
Без обид. Просто для меня лазурные середняк с мешками денег.
Сейчас прставь на кон каждому игроку по 300 тыс бакинских и они вынесут Зенит. А так в Спартаке происходит процес под названием "пили пила"..
Нет духа, нет желания выкладываться на тренировках. Тренер неиверит в победу.
У Спартака богатый собственник, но безхозяйственный и думающий о чем угодно, но не о победе.
За одно спасибо - в этом сезоне Спартакмвыступил хорошим спаринг-партнером для намтоящих команд с российской молодежью. ЦСКА и Локо молодцы очень за них рад.