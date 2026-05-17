«Зенит» благодаря пенальти победил «Ростов» и стал чемпионом

вчера, 19:57

В матче 30-го тура РПЛ «Зенит» обыграл в гостях «Ростов» со счетом 1:0 и оформил чемпионский титул.

Единственный гол с пенальти забил Александр Соболев на 14-й минуте. На 73-й минуте был удален защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков.

«Зенит» набрал 68 очков. «Ростов» финишировал 10-м с 33 очками.