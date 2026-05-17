«Краснодар» разгромил «Оренбург» и финишировал вторым

В матче 30-го тура РПЛ «Краснодар» победил «Оренбург» со счетом 3:0.
Голы забили Кевин, Джон Кордоба и Эдуард Сперцян.
«Быки» финишировал на 2-м месте с 66 очками, отстав на 2 балла от «Зенита». «Оренбург» занял 12-е место с 29 очками.
Есть две команды которые ТОЧНО не участвуют в договорняках.
За остальных не знаю но эти две - однозначно.
Ясное дело какие.
Другое дело что на их месте ( могли бы сказать минимум три клуба) должен был быть я(С)
- Краснодар лучше чем Зенит!
- Ну чем, чем он лучше?
- Чем Зенит.
Пенальти роковай назначен,Аннушка уж масло пролила!
Увы над Краснодаром пахнет ночью,
Всего лишь серебро, Мусаев накатил-пора!!!
Надеялся на чудо: ждал, что соседи выжмут из себя все - но чудес не бывает...
Теперь главное взять кубок. Еще раз спасибо быкам!