«Краснодар» разгромил «Оренбург» и финишировал вторым

вчера, 19:55
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар3 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

В матче 30-го тура РПЛ «Краснодар» победил «Оренбург» со счетом 3:0.

Голы забили Кевин, Джон Кордоба и Эдуард Сперцян.

«Быки» финишировал на 2-м месте с 66 очками, отстав на 2 балла от «Зенита». «Оренбург» занял 12-е место с 29 очками.

Lobo77
сегодня в 00:28
Еще есть один четкий вывод по этому сезону:
Есть две команды которые ТОЧНО не участвуют в договорняках.
За остальных не знаю но эти две - однозначно.
Ясное дело какие.
Lobo77
сегодня в 00:25, ред.
А вообще есть логика. Тот кто из двух зарешал в личке, тот и с чашкой.
Другое дело что на их месте ( могли бы сказать минимум три клуба) должен был быть я(С)
Lobo77
сегодня в 00:23
Спорят болельщик быков и зенитос.
- Краснодар лучше чем Зенит!
- Ну чем, чем он лучше?
- Чем Зенит.
Ledokol64
вчера в 21:43
Краснодар. Всё равно лучше зенита,
shur
вчера в 21:24
...К чему разгромная победа после пораженья?!
Пенальти роковай назначен,Аннушка уж масло пролила!
Увы над Краснодаром пахнет ночью,
Всего лишь серебро, Мусаев накатил-пора!!!
Alex_67
вчера в 20:12
Жаль, что Краснодар уступил первое место Зениту, который чемпионом стать не должен был. Быкам остаётся кусать локти и вспоминать о не самых обязательных потерях очков. Но воспоминаниями прошлого не изменить.
h_a_k_k_e_r
вчера в 20:10
Спасибо Краснодару за борьбу! Но "достояние" бьет рекорд по количеству пенальти сезоном за сезон. Наверное, совпадение...
Надеялся на чудо: ждал, что соседи выжмут из себя все - но чудес не бывает...
Теперь главное взять кубок. Еще раз спасибо быкам!
Groboyd
вчера в 20:07
Дорого обошёлся Краснодару кубковый матч с Динамо.
nr3k69rtmp5q
вчера в 20:02
Краснодар с заслуженной серебряной медалью!!!
