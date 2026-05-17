«Краснодар» разгромил «Оренбург» и финишировал вторым

В матче 30-го тура РПЛ «Краснодар» победил «Оренбург» со счетом 3:0.

Голы забили Кевин, Джон Кордоба и Эдуард Сперцян.

«Быки» финишировал на 2-м месте с 66 очками, отстав на 2 балла от «Зенита». «Оренбург» занял 12-е место с 29 очками.