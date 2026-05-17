Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Динамо» Махачкала и «Спартак» сыграли вничью

вчера, 19:57
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

В матче 30-го тура РПЛ махачкалинское «Динамо» и «Спартак» не отличились забитыми голами. Игра завершилась со счетом 0:0.

«Спартак» финишировал на 4-м месте с 52 очками. «Динамо» стало 14-м с 26 очками и сыграет в стыковых матчах.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Зенит» благодаря пенальти победил «Ростов» и стал чемпионом
Вчера, 19:57
«Краснодар» разгромил «Оренбург» и финишировал вторым
Вчера, 19:55
«Интер» сыграл вничью с «Вероной» в матче Серии А
Вчера, 18:01
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем» в результативном матче
Вчера, 16:28
«Милан» одержал гостевую победу над «Дженоа»
Вчера, 15:05
«Ювентус» дома проиграл «Фиорентине»
Вчера, 15:02
Сортировать
Все комментарии
Red blu
Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:05, ред.
У вас 7 , у нас 5....за 5 лет.
И три трофея у нас
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 23:00
У вас 9 ть у нас 8...
Red blu
Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:47, ред.
Да, да.Черным по белому написано у ваших больше, я уже проверил.
shur
shur
вчера в 22:44
...Больше всего бесят "лжеспартаковцы" которые без году неделя в команде, а в интервью ветеранами "Спартака" прикидываются и всё бла-бла-бла....!!! Ночью будить и по 1000 раз ромбик закрытыми глазами рисовать заставлять!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Red blu (раскрыть)
вчера в 22:26
Не тратьте сил и времени. На ТМ всё написано, у ваших больше
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:15, ред.
Спартаку с соперником в последнем туре чемпионата России повезло меньше всех команд РПЛ... Команде из столицы Дагестана, в случае победы КБ, грозил вылет в ФНЛ напрямую, если бы НН выиграл в Казани у Рубина, давно решившего свои турнирные задачи.... Команда Динамо Махачкала вышла поле, заточенной на ничейный результат и она его добилась. Я понимаю, что такое объяснение не удовлетворит большинство болельщиков, но других вариантов подсластить горькую правду у меня просто нет... Будет и на нашей улице праздник. Дождёмся финала Кубка России.
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 22:06
    Ledokol64
    Ledokol64
    вчера в 22:04
    Играли две некачественные команды...
    Ledokol64
    Ledokol64
    вчера в 22:01
    Играли две некачественные команды...
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 21:39, ред.
    Очередной провальный чемпионат от Спартака ! Нулевая "тухленькая" ничья подводит закономерный итог этого турнира! Своей безвольной(лажовой ,хреновой , никудышной - можно придумать ещё массу похожих эпититов...) игрой в последним туре КБ как бы подтвердили неписанную истину - "Не верь словам - верь делам"!
    И это мой ответ "Кузмича" - многочисленным бравурным интервью которые дали в этом сезоне "корифеи" моей любимой команды...)))
    ABir
    ABir
    вчера в 21:09
    У Спартака на концовку сезона были две задачи, чтобы сезон в очередной раз не считался провальным: взять бронзу и выиграть Кубок России. Первая была совсем простая - надо было обыграть одну из худших команд РПЛ (готовится на вылет) и ждать, что Локомотив проиграет. Эту простейшую задачу КБ успешно похоронили, даже показав эмоций, что им нужна эта бронза. Похоже на зарплате это никак не отражается. Вторую, очень сложную, задачу придется решать через неделю уже не с Махачкалой, а с Краснодаром. Очень хотелось бы верить, что Спартак берег силы, но ведь целая неделя впереди.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965 ответ Termez Zidan (раскрыть)
    вчера в 21:08
    А что им остается,у них не было права на ошибку,любые методы,все что угодно,но нужно было цепляться на ничью.На их месте многие так играли бы.
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 21:05
    Если Динамо играть с Уралом,то сразу скажу не повезло.Может многим показаться,что легко пройдут,но это не так.Ахмат играл с ними в прошлом сезоне,это крепкий орешек и у них времени на подготовку больше и опыта в стыках больше получается.Так что надо отнестись с полной ответственностью.
    Red blu
    Red blu ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 21:04, ред.
    За последние пять лет (с середины 2021 по май 2026 года) в московском «Спартаке» сменилось 7 главных тренеров (включая и.о. и иностранных специалистов).Список тренеров (2021–2026):Руй Витория (май 2021 — декабрь 2021)Паоло Ваноли (декабрь 2021 — июнь 2022)Гильермо Абаскаль (июнь 2022 — апрель 2024)Владимир Слишкович (и.о., апрель 2024 — май 2024)Деян Станкович (май 2024 — ноябрь 2025)Вадим Романов (и.о., ноябрь 2025)
    с января 2026 года является 52-летний испанский специалист Хуан Карлос Карседо

    Считай дальше. У ЦСКА
    Ивица Олич (март 2021 — июнь 2021)Алексей Березуцкий (июнь 2021 — июнь 2022)Владимир Федотов (июнь 2022 — май 2024)Марко Николич (июнь 2024- июнь 2025г.) Челестини ( июнь 2025- апрель 2026).
    .За 5 лет 5 тренеров, а не 7 как у Спартака!
    И за эти 5 лет выиграли два кубка и Суперкубок.
    Termez Zidan
    Termez Zidan ответ gorets004 (раскрыть)
    вчера в 20:57
    Не обижайся ,но ваши футболисты во втором тайме чуть что падали,или устали или не хотели играть,так тоже нельзя.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 20:56
    Получается ,что так . )))
    Termez Zidan
    Termez Zidan ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 20:54
    С первых минут как начали первые 10 минут ходить,понятно было,что победа ненужна
    Termez Zidan
    Termez Zidan
    вчера в 20:51
    Мой Спартак играл так,как будто он чемпион. Не спеша,передавая друг другу мяч назад,не ударив ни разу по воротам,короче Спартаку победа нафиг ненужна была. А жаль,армейцы вон грызли поле,а наши еле,еле ходя пинали мяч друг другу
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 20:40
    Спартак один самых стабильных клубов. Всегда пролетает мимо кубков и медалей.
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 20:39
    Смотрел, ВНИМАТЕЛЬНО смотрел по Матч ФУТБОЛ 2.
    Только, вот, одного не понял: ХТО ИЗ ТЕХ ДВУХ КОМАНД ИГРАЛ В ФУТБОЛ???
    Там что, ФУТБОЛ был???
    Я, например, его, этот футбол, даже близко не заметил.
    Даже не понял: они на официальный матч вышли, или это была совместная тренировка двух НЕ очень мастеровитых команд???
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:39
    ) Барсик на баке волосы с себя рвёт.)
    Bad Listener
    Bad Listener ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 20:38
    ЦСКА помогает тем кто помогает себе сам в данном случае)))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 20:35
    Матч показал ,что без Барко мы откровенное 77. Берегли силы и эмоции для финала Кубка ? Как правильно это всегда выходит боком .Бог помогает тем ,кто помогает себе сам .
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 20:33
    На какой минуте кто почувствовал что Спартаку нужна победа? Я ни на какой
    Agamaga005
    Agamaga005
    вчера в 20:32
    Когда-то Махачкалинский клуб боролся за третье место, а теперь за выживание. Остались одни вольники высокого уровня. Надо бы и футболистов готовить, вполне по силам бороться за медали.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Red blu (раскрыть)
    вчера в 20:30
    Смотрите трансфемаркт и учите мат часть.За последние пять лет вы нас обогнали
    gorets004
    gorets004
    вчера в 20:30
    как говорили раньше, отскочил Спартак. хотья один раз карпбашев тоже спас.
    4vyg4uhj6tsp
    4vyg4uhj6tsp
    вчера в 20:25
    Самый ужасный матч не только тура, а и всего чемпионата, "лучшая команда весны" вновь показала, что играть в футбол она не умеет.
    Groboyd
    Groboyd ответ Red blu (раскрыть)
    вчера в 20:24
      Red blu
      Red blu ответ Groboyd (раскрыть)
      вчера в 20:22, ред.
      Я там первым уже отметился и поздравил ЦСКА с победой!
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       