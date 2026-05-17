Фанаты «Зенита» скандируют оскорбительные кричалки в адрес «Краснодара»

вчера, 19:04

Во время матча 30-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» болельщики петербургского клуба выкрикивают оскорбительные кричалки в адрес «Краснодара».

Фанаты сине-бело-голубых изменили текст одной из известных нецензурных речёвок, ранее адресованной ЦСКА .

Перед заключительным туром сезона «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2025/26, имея преимущество в два очка над «Краснодаром».