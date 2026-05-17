Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Пари НН» сыграл вничью с «Рубином» и вылетел из РПЛ

вчера, 20:09
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 2Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

В матче 30-го тура РПЛ «Рубин» и «Пари НН» сыграли вничью 2:2.

Казанцы финишировали на 8-м месте с 43 очками. «Пари НН» стал предпоследним с 23 очками и покидает элитный дивизион.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Динамо» в гостях обыграло «Балтику»
Вчера, 20:05
ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче последнего тура РПЛ
Вчера, 20:02
«Крылья Советов» разгромили «Акрон»
Вчера, 20:01
«Динамо» Махачкала и «Спартак» сыграли вничью
Вчера, 19:57
«Зенит» благодаря пенальти победил «Ростов» и стал чемпионом
Вчера, 19:57
«Краснодар» разгромил «Оренбург» и финишировал вторым
Вчера, 19:55
Сортировать
Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:57
Это за увольнение Юрана барыгами-хозяевами клуба!
Погодите, ещё не то будет...
lazzioll
lazzioll
вчера в 21:50
команды с именем букмекерской конторы в названии клуба в спорте как-то не внушают доверия)) это не мясокомбинат и даже не строймаркет какой, это организация, связанная со спортивными соревнованиями непосредственно. верните "Электронику" и слова никто не скажет))
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
вчера в 21:19
Кого не жалко то это НН - ПАРИТЕ, ГОЛУБИ....Тут сразу много дурного что всегда повторяю - пока не сменят название - условно НН - это нет-нет. Ну и политика клуба отдающего лучшего напа после 1 круга в Краснодарский край, оставляет недоумение - экспромт при выборе тренера наверно ещё один ликбез....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:58
Пари НН вернулся в фнл.
Так будет правильно.
yacx4hfruxhq
yacx4hfruxhq
вчера в 20:36, ред.
Пари НН сдал матч прошлого тура, позорно и безобразно. Болельщики клуба у себя на стадионе болеют против своей команды, а некоторые члены соккера с эмблемой Волга на автарке, заявляют, что они болеют за Краснодар. Так зачем Пари нужен даже в пердиве, болей те за кого хотите, а место в РПЛ освободите командам за которые болеют и которых любят в своих городах.
gorets004
gorets004
вчера в 20:34
в НН пусть возродят Волгу. а этот букмекерских проект пусть играет 2 лиге
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:19
Парите в пердив,вам наказание за слив в стыках в прошлом сезоне.Бывает жалко в своей основе команды,которые вылетают,но с Пари вообще никакого сожаления.
chromage
chromage
вчера в 20:13
Пари НН бились, как и ожидалось. Рубин уже мысленно наверное в отпуске был весь. В итоге голов много, матч хороший. Ребят из Нижнего жалко, но наверное достойны чтобы вернуться через год.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 