«Зенит» обогнал «Спартак» по числу чемпионских титулов в России

вчера, 21:27

«Зенит» вышел на первое место по числу чемпионских титулов в истории России, опередив «Спартак».

Команда Сергея Семака завоевала 11-е золото национального первенства. Ранее рекорд принадлежал «Спартаку», который становился чемпионом страны 10 раз.

Петербургский клуб впервые выиграл чемпионат России в 2007 году, а затем повторял успех в 2010, 2012, 2015 и с 2019 по 2024 годы.