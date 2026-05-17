«Зенит» обогнал «Спартак» по числу чемпионских титулов в России

«Зенит» вышел на первое место по числу чемпионских титулов в истории России, опередив «Спартак».
Команда Сергея Семака завоевала 11-е золото национального первенства. Ранее рекорд принадлежал «Спартаку», который становился чемпионом страны 10 раз.
Петербургский клуб впервые выиграл чемпионат России в 2007 году, а затем повторял успех в 2010, 2012, 2015 и с 2019 по 2024 годы.
Кроме того, «Зенит» имеет в своём активе титул чемпиона СССР, завоёванный в 1984 году.
Тем более в Москве, Зенит два гола забил со штрафных.
