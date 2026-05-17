«Зенит» обогнал «Спартак» по числу чемпионских титулов в России

вчера, 21:27

«Зенит» вышел на первое место по числу чемпионских титулов в истории России, опередив «Спартак».

Команда Сергея Семака завоевала 11-е золото национального первенства. Ранее рекорд принадлежал «Спартаку», который становился чемпионом страны 10 раз.

Петербургский клуб впервые выиграл чемпионат России в 2007 году, а затем повторял успех в 2010, 2012, 2015 и с 2019 по 2024 годы.

Кроме того, «Зенит» имеет в своём активе титул чемпиона СССР, завоёванный в 1984 году.

Тот самый чувак
сегодня в 02:52
Зенит в матче с Ростовом убожежежес (апчхи) ство. Аве Сергий БОГданович.
Тот самый чувак
сегодня в 02:47
    Cpasrem
    Cpasrem ответ shur (раскрыть)
    сегодня в 00:27
    МЮ Зенит обыграл в супер кубке УЕФА в монако!!!
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    сегодня в 00:12, ред.
    В 1-м круге Спартак выиграл в Ленинграде-3:0
    Тем более в Москве, Зенит два гола забил со штрафных.
    Sergo81
    Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:00
    Зенит обыграл и Спартак и Днепр в гостях. Они заняли 2 и 3 место соответственно. Всё справедливо
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:55
    ...Спасибо! За тройной Одеколон,тьфу ты, за МЮ,за Реал, за место под солнцем!
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 23:52
    Поздравляю!!!!!!! Доброй ночи, Дружище!!!)))
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:50
    ...всё Вить мне пора,попал в символическую сборную Соккера под № 11, пора и честь знать, Спок ночи ,Старина!!!
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    вчера в 23:49
    Как я и говорил- два последних матча Зенит выиграл в манеже, где приезжие команды часто проигрывали. Ну правда, Спартак, тоже, много матчей проводил в манеже...
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    вчера в 23:40
    На кураже закончили сезон, так бывает.
    Sergo81
    Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:37
    С Днепром в гостях победили
    Sergo81
    Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:36
    Я удалил коммент, так как понял, что Зенит выиграл чемпионство в 32 туре, обыграв Днепр. Проиграй тогда Зенит и чемпионом стал бы Днепр. Как раз на одно очко выше Зенита был бы
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 23:33
    Зенита хватило на один сезон. Это была одноразовая команда, какие в своё время были Заря, Арарат, Минск. Лобан вернулся в Киев, и сразу, дважды подряд стал чемпионом и выиграл КК.
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    вчера в 23:30
    А кстати, где были эти три игры, наверно в манеже, в спорт комплексе? Ну там многие проигрывали, в тапочках.))) Приезжие команды не хотели и не могли там играть.
    За адекватность
    вчера в 23:25, ред.
    Кратко не получится, но все же и не обо всех... Первично, болельщиков "Зенита" с чемпионством. Как уж не раз выражался, столь милый моему сердцу "Краснодар" с "серебром". Все же три сезона кряду клуб бросает вызов "Зениту" в борьбе за первое место ( один раз с ДМ в паре, один раз срослось и воздалось Галицкому за труды его, нынче так вышло), но для клуба. которому, скажем так 18 лет от роду.... Болельщиков "Локо" с "бронзой", но тут уж то ли "Динамо" Мх спасибо, то ли "Спартаку", не суть. По второму вылетающему вспомнилась поговорка про снаряд, который дважды в одну воронку не попадает. Для "Оренбурга" сработало, для "Пари НН" нет. Верь после этого народным присказкам. Ну это все в качестве лирического отступления. А "ближе к телу" пусть и следующий сезон будет как и три предыдущих с рубиловым что вверху, что внизу таблицы и пусть многое и для многих решается в последнем туре. Всех с завершением сезона в РПЛ. Ну это как всегда со своей колокольни.
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    вчера в 23:24
    Да, надо признать, что все три команды были очень достойные. Но не было киевлян в гонке, по известной причине, а Спартак по ходу сезона был ослаблен травмами... Hо Зенит не показывал такой чемпионской игры как Спартак или Киев. И более того, Зенит проиграл в том году финал кубка СССР московскому Динамо, которое в том сезоне, отчаянно боролось за выживание.
    Sergo81
    Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:21
    Уверен, что так и есть! Это просто шутка юмора)
    Sergo81
    Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:19
    Вот посмотрел победы Зенита в том сезоне 1984, три последние игры были победные с Днепром, Шахтёром и Металлистом. И семь последних матчей Зенит не проиграл. Всего на 2 очка опередив Спартак.
    Диванный профи
    Диванный профи
    вчера в 23:17
    Одиннадцатиметровый чемпион!
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    вчера в 23:16
    Тонко, ты меня пoд......л.))) Не дорогой, я не по тем делам, точно.)))
    Sergo81
    Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:14
    Кавалерии не было, но кавалеры то остались?)))
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    вчера в 23:10
    Один раз сидел, но всю ж...у отбил. Я же городской человек, а на срочке кавалерии уже не было.)))
    Sergo81
    Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:07
    А в седле не сидел?))
    shur
    shur ответ Sergo81 (раскрыть)
    вчера в 23:05
    ...и что самое интересное, что тот кто сейчас играет в обоих Клубах,
    не стоит и мизинца наших переживаний,споров,интересов, познаний,умений, образованности!!!
    Sergo81
    Sergo81 ответ shur (раскрыть)
    вчера в 23:00
    Не буду эту тему развивать, Василий Иванович легенда! Это режиссёры разные бывают
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    вчера в 22:58
    Ну я и вспоминаю, из истории советского футбола...)))
    shur
    shur
    вчера в 22:57
    ...с седла всё начинается,поверь мне приятель!
    Sergo81
    Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:56
    Ну ко мне исключено, я гетеро. А у тебя нет историй из СССР, может есть что вспомнить?))
    Sergo81
    Sergo81 ответ shur (раскрыть)
    вчера в 22:54
    Ну у нас такого не могло быть, поэтому рассматривал только седло))
    Capral
    Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
    вчера в 22:50
    Вот если бы он к тебе пристроился- сразу обратил бы, а возможно, и почувствовал бы...)))
    Гость
