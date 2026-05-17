Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Соболев: «Я переходил в „Зенит“ за титулами»

вчера, 21:31

Форвард «Зенита» Александр Соболев оценил победу команды в чемпионате России. Сине-бело-голубые в воскресенье завоевали свой 11-й титул.

Счастье чувствую. Я переходил в «Зенит» за титулами, и наконец-то взял этот трофей. В прошлом году не получилось, в этом взяли!

9dpakjram5j2
сегодня в 03:15
Титул дельфина точно заработал
Lobo77
сегодня в 00:21
-Ну а теперь с легкой душей в отпуск, хочу в круиз - сказал Соболев и нырнул в Неву.
VeniaminS
сегодня в 00:13
Вот и сбылись его мечты !!!
25процентный клоун
вчера в 22:59
В прошлом мало пенальти было, в этом в самый раз
Futurista
Futurista ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:33
)...
rmm6qun2w8h7
вчера в 22:11
Смешно читать предал спартак, Соболев что ему на верность клялся?
lotsman
вчера в 22:07
За титулами не надо бегать из команды в команду, их надо выигрывать.
2mze9nbk2ezz
вчера в 22:05
За бесплатно играют только в спартаке, потому ничего и не выигрывают годами.
shur
вчера в 22:02
...Я спецом выражение лица подбирал, есть что то от полицая...!
t0s1k
вчера в 21:58
Как же он мало забивает ЦН... но всёравно выиграл!) молодец
Bad Listener
вчера в 21:57, ред.
Ну что есть то есть, судя по сегодняшней игре воля к победе у Спартака отсутствует на субатомном уровне, осуждать не будем, но себе запишем что верность Сашкина ничего не стоит. Как предал Спартак так и Зенит предаст чуть что. Всё равно те спартаковцы что делают вид что в клубе всё хорошо и молча получают лукойловскую ещё большие предатели здравого смысла. Саша хотя бы поставил цель и реально добрался до неё по настоящему, а в Спартаке из года в год только постановкой цели и ограничиваются.
Bad Listener
вчера в 21:53
Сашка человек простой, за титулы и мать продаст)
shur
вчера в 21:51, ред.
....Соболиный пух,жара, но май!
Ночи пока не белые!
Сашка перелётный чемодан!
Да и медали Его точно левые.....!!!
drug01
вчера в 21:49
Чтобы переходить за титулами надо играть как Месси!
Bad Listener
вчера в 21:48, ред.
В Спартаке вместо титулов есть титульный спонсор просто закачаешься, с таким титульным и титулы не нужны
qwuwy48tjy3m
вчера в 21:47
Ну наверное не за бесплатно он играет....:))))
iBragim2102
вчера в 21:38
молодец
wb4p54f83taq
вчера в 21:38
В спартаке тоже есть титулы - деревянные медали.
Groboyd
вчера в 21:33
Крысе крысинный трофей.
Bad Listener
вчера в 21:33, ред.
Это глор называется когда среди болельщиков, а по простому если то на Ш начинается, но такое не буду писать
Гость
