«Реал» обыграл «Севилью»

вчера, 22:02
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 37-го тура Ла Лиги «Реал» победил «Севилью» 1:0.

Автором единственного гола стал Винисиус Жуниор на 15-й минуте.

«Реал» набрал 83 очка, команда уже обеспечила себе 2-е место. «Севилья» с 43 очками идет в нижней части таблицы.

Alex_67
вчера в 23:22
Те, кто не решают турнирные задачи, берегут себя для Чемпионата мира.
y-ago
вчера в 22:41
Не впечатлило — обе команды просто доигрывают сезон. Смотрел по инерции, и Реал играл точно так же — на автомате.Такие матчи хорошо показывают разницу между футболом «ради результата» и футболом «на адреналине». Когда турнирная интрига исчезает, даже топ-клубы выглядят как люди на последней рабочей неделе перед отпуском. Удачи Реалу!
Гость
