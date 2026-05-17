«Барселона» победила «Бетис»
В матче 37-го тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Бетис» (3:1).
Счёт открыл Рафинья на 28-й минуте. На 62-й бразилец забил второй мяч. Иско с пенальти на 69-й сократил отставание гостей в счёте. Жоау Канселу на 74-й провёл третий гол каталонской команды.
«Барселона» занимает 1-е место в турнирной таблице (94 очка). «Бетис» идёт 5-м (57 баллов).
