«Барселона» победила «Бетис»

вчера, 22:03
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 1Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

В матче 37-го тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Бетис» (3:1).

Счёт открыл Рафинья на 28-й минуте. На 62-й бразилец забил второй мяч. Иско с пенальти на 69-й сократил отставание гостей в счёте. Жоау Канселу на 74-й провёл третий гол каталонской команды.

«Барселона» занимает 1-е место в турнирной таблице (94 очка). «Бетис» идёт 5-м (57 баллов).

shur
сегодня в 09:37
...и тут наши "бывшие" постарались,но не испортили Праздник Поляка, адиос!!!!!!!!!
112910415
сегодня в 08:46
и это радует !
Гость
