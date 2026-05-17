«Валенсия» в драматичном матче обыграла «Реал Сосьедад»

вчера, 22:07

«Реал Сосьедад» уступил «Валенсии» в результативном матче 37-го тура Ла Лиги. Встреча в Сан-Себастьяне завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе хозяев голами отметились Айен Муньос и Орри Оскарссон, ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Валенсии» Сесар Таррега. У победителей дубль оформил Хави Герра, также отличились Уго Дуро и Гвидо Родригес. До 89-й минуты гости уступали 2:3, но затем забили два мяча и добыли победу.

С 70-й минуты валенсийцы действовали вдесятером после удаления Эрая Кёмарта.

Российский хавбек «Реал Сосьедада» Арсен Захарян появился в стартовом составе, получил жёлтую карточку на 25-й минуте и был заменён после часа игры.

После этой победы «Валенсия» поднялась на девятое место в таблице чемпионата Испании, набрав 46 очков. «Реал Сосьедад» с 45 баллами идёт десятым.