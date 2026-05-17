Испания. Примера 2025/2026

«Валенсия» в драматичном матче обыграла «Реал Сосьедад»

вчера, 22:07
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)3 : 4Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Реал Сосьедад» уступил «Валенсии» в результативном матче 37-го тура Ла Лиги. Встреча в Сан-Себастьяне завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе хозяев голами отметились Айен Муньос и Орри Оскарссон, ещё один мяч в свои ворота отправил защитник «Валенсии» Сесар Таррега. У победителей дубль оформил Хави Герра, также отличились Уго Дуро и Гвидо Родригес. До 89-й минуты гости уступали 2:3, но затем забили два мяча и добыли победу.

С 70-й минуты валенсийцы действовали вдесятером после удаления Эрая Кёмарта.

Российский хавбек «Реал Сосьедада» Арсен Захарян появился в стартовом составе, получил жёлтую карточку на 25-й минуте и был заменён после часа игры.

После этой победы «Валенсия» поднялась на девятое место в таблице чемпионата Испании, набрав 46 очков. «Реал Сосьедад» с 45 баллами идёт десятым.

Buzz Lightyear
сегодня в 02:33
Очень важная победа в матче с несколько более сильной на данной момент команды, возможно в следующем сезоне дела у летучих мышей пойдут лучше.
Alex_67
сегодня в 01:59
Играть нужно от свистка до свистка....
пират Елизаветы
вчера в 22:59
Рад, что Валенсия выстояла и сохранила прописку в Примере... Но нужны качественные изменения в составе команды.
lazzioll
вчера в 22:44
плотная таблица конечно в Испании. грубо говоря 6-я Сельта 50 очков и 18-я Жирона -40. Валенсию смотрю третий раз за сезон. как-то так получилось что в начале матч. в середине один и в конце. соперники такие же середняки. и хочу сказать что-то мыши поменяли, может тренера но игра изменилась. первая игра какое-то беспросветное хождение по полю было бессмысленное, ну там они и в зоне вылета были. в середине в принципе тоже где-то там и такая же игра. а вот этот матч яркий и не только из-за счета. хотя может Валенсию просто прижало к зоне вылета и она пару матчей выдает неплохих. но игра поменялась)
Groboyd
вчера в 22:12
Отлично! Очень рад, что Валенсия обеспечила себе место в Примере на следующий сезон.
