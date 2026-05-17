Батраков не исключил, что сыграл последний матч за «Локомотив»

вчера, 22:09

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал слухи о возможном уходе из московского клуба.

Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны Пари Сен-Жермен. По информации журналиста Ивана Карпова, советник парижан Луиш Кампуш может прилететь в Москву для переговоров после завершения выступления команды в Лиге чемпионов.

После матча 30-го тура РПЛ Батракова спросили, не стал ли этот поединок для него последним в составе железнодорожников.

«Не знаю. Посмотрим, как судьба сложится», — ответил футболист.

ABir
сегодня в 01:16
Если скауты ПСЖ смотрели за Батраковым в матче с ЦСКА, могли засомневаться в целесообразности его приобретения.
gwy4ytprzk7b
сегодня в 00:22
Перехвалили парня, и он иссяк.
drug01
сегодня в 00:19
Последние игры Батраков провел очень слабо...
CCCP1922
вчера в 23:18
Ещё больше тумана стало...
shur
вчера в 22:55
...Без Барина Локо вздохнул свободно, без Батрака тяжело выдохнул...!!! А Лёха пошёл французский учить?!
Capral
вчера в 22:36
Ну это, как Валера вчера ответил: "Без понятия"...)))
Groboyd
вчера в 22:31
Там Мендеша бывает так нагибают, профильного заща. Это явно не те качества за которые будет подписывать потенциальный покупатель. Да и не ПСЖ это будет.
blitz
вчера в 22:18
Сегодня Круговой метеором промчался не заметив Батракова и забил гол. В ПСЖ надо сильно подумать, а нужен такой Батраков.
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:17
Нет иначе, подогревает интерес к своей персоне...
Гость
