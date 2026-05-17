Батраков не исключил, что сыграл последний матч за «Локомотив»
Полузащитник «Локомотива» прокомментировал слухи о возможном уходе из московского клуба.
Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны Пари Сен-Жермен. По информации журналиста Ивана Карпова, советник парижан Луиш Кампуш может прилететь в Москву для переговоров после завершения выступления команды в Лиге чемпионов.
После матча 30-го тура РПЛ Батракова спросили, не стал ли этот поединок для него последним в составе железнодорожников.
«Не знаю. Посмотрим, как судьба сложится», — ответил футболист.
