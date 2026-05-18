«Интер Майами» обыграл «Портленд Тимберс». У Месси гол

сегодня, 08:07
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами2 : 0Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд ТимберсМатч завершен

«Интер Майами» одержал победу над «Портленд Тимберс» в матче регулярного чемпионата МЛС (2:0).

Счёт открыл на 32-й минуте Лионель Месси. Ещё один мяч забил Герман Бертераме на 42-й.

«Интер Майами» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции (28 очков). «Портленд Тимберс» идёт на 12-м в Западной (14 баллов).

Romeo 777
сегодня в 13:36
100% 😁
Валерыч
сегодня в 13:19, ред.
Нет, в Ла Лиге и на ЧМ никто Месси спец. условий не создавал. Там было всё по чесноку. Возможно, в МЛС просто защитники послабее будут, чем в Ла-Лиге, в ЛЧ и на ЧМ.
Возможно в МЛС наказания жёстче за грубую и опасную игру, поэтому против звёзд мирового уровня защитники стараются играть не так жёстко. Иначе быстро бы "костоломы" нашлись на этих звёзд. Я не знаю, за МЛС я не слежу и поэтому ничего не могу утверждать. Просто так, ради интереса любопытствую.)
Но как бы там не было, Месси это всё равно - великий игрок.
Agamaga005
сегодня в 13:16
Только инопланетяне)
Agamaga005
сегодня в 13:05
Ну да. В Ла Лиге тоже давали забивать, и на ЧМ ему создали спец условия.
Nenash
сегодня в 11:56
Подготовка к ЧМ идёт по плану.. Отличные голевые действия от Месси.. Всё по-барселонски. ☝️
shur
сегодня в 09:48
...В то время как ветераны уходят на дембель, сверхсрочник всё забивает!!! "...Лео, третьим будешь......???!!!"
shur
сегодня в 09:44
...а где это?!
Romeo 777
сегодня в 09:30
Лучше бы чемпионат Бразилии так освещали, чем полупрофессиональный «МЛСовский соккер» 🙃
Romeo 777
сегодня в 09:28
Прям весь мир следит за МЛС?😁😂 Что?
112910415
сегодня в 08:44
про защитников, которые расступаются - это ирония была
Валерыч
сегодня в 08:34
Ну, тогда получается, что у них там в МЛС не настоящий футбол, а футбольное шоу.)
Ruslik1982
сегодня в 08:34, ред.
Месси лучший игрок в истории футбола и еще десятки лет останется таким, на горизонте не видно никого. Ямаль и Винисиус истерички. Он звезда на любом уровне и весь мир следит за МЛС во многом только из-за Месси.
g7x4h8q3mekp
сегодня в 08:31
На уровне МЛС Месси по прежнему большая звезда.
Agamaga005
сегодня в 08:28
Да, все защитники позволяют Месси забивать голы, раступаются.. А Роналду опекают жёстко, не позволяют выигрывать титулы, поэтому у него из возможных 14 титулов он проиграл все 14.
Ruslik1982
сегодня в 08:27, ред.
конкретно в этом матче гол Месси это череда рикошетов, скорее всего просто на опыте + его "чуечка", куда бежать, где стоять. + он по полю особо не бегает и силы есть на стартовый рывок метров 10, защитники не успевают среагировать. А голевая передача - чисто в его стиле, просочился через 4х защитников и выкатил под удар
112910415
сегодня в 08:27
всё штатно, как обычно !
Ruslik1982
сегодня в 08:26
у Месси гол + пас
Валерыч
сегодня в 08:21, ред.
Вот интересно, а Месси в МЛС действительно нормально и цепко опекают игроки обороны соперников? Как так получается,что знают же насколько мастеровитый и опасный этот великий игрок и тем не менее ему удаётся штамповать голы пачками в таком уже возрасте. Неужели Месси настолько неудержим, что защитники других команд с ним справиться не могут? Или защитники специально ему поддаются и позволяют забивать?
y5mk8dssyft5
сегодня в 08:19
Срочно златой мячишко - в студию!
