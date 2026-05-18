«Интер Майами» обыграл «Портленд Тимберс». У Месси гол
1779080876
«Интер Майами» одержал победу над «Портленд Тимберс» в матче регулярного чемпионата МЛС (2:0).
Счёт открыл на 32-й минуте Лионель Месси. Ещё один мяч забил Герман Бертераме на 42-й.
«Интер Майами» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции (28 очков). «Портленд Тимберс» идёт на 12-м в Западной (14 баллов).
["news\/1428083\/iskakov-murat-akron","news\/1428081\/iran","news\/1428080\/miller-aleksey-zenit","news\/1428079\/karvahal-daniel-real","news\/1428078\/riera-albert-ayntraht","news\/1428077\/semak-sergey-zenit","news\/1428076\/karpin-valeriy-rossiya","news\/1428075\/lepol-esteban-renn","news\/1428074","news\/1428073\/karpin-valeriy-rossiya","news\/1428072\/kordoba-dzhon-krasnodar","news\/1428071\/sobolev-aleksandr-zenit","news\/1428070\/zenit","news\/1428069\/zenit","news\/1428068\/sobolev-aleksandr-zenit","news\/1428067\/parizh-pari-sen-zhermen","news\/1428066\/nant-tuluza","news\/1428065\/grizmann-antuan","news\/1428063\/levandovski-robert","news\/1428062\/barselona","news\/1428060\/batrakov-aleksey-lokomotiv","news\/1428059\/real-sosedad-valensiya","news\/1428058\/barselona-betis","news\/1428057\/sevilya-real","news\/1428056\/sobolev-aleksandr-zenit","news\/1428055\/zenit-spartak","news\/1428054\/akron-rotor","news\/1428053\/tedeev-zaur-akron","news\/1428051\/sochi-ahmat","news\/1428050\/rubin-pari-nn"]