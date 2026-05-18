Левандовски провёл последний домашний матч в составе «Барселоны»

сегодня, 08:52

Нападающий провёл последний домашний матч в составе «Барселоны».

Он отыграл встречу 37-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (3:1), выйдя в стартовом составе с капитанской повязкой. На 84-й минуте игрок был заменён. В этот момент болельщики на трибунах стоя устроили ему оглушительную овацию.

Со слезами на глазах форвард помахал зрителям, обнимая товарищей по команде и тренерский штаб. Также на стадионе неоднократно скандировали его имя.

После финального свистка чествование продолжилось на поле. Вице-президент каталонского клуба Рафа Юсте вручил поляку памятный подарок, и Левандовски в слезах покинул «Камп Ноу» через коридор, сделанный одноклубниками.

После окончания вчерашней игры он взял микрофон и обратился к болельщикам:

Это был очень эмоциональный и трудный день для меня. Когда я приехал в «Барселону», знал, что это огромный клуб, но здесь я прожил невероятный период. С самого первого дня почувствовал себя как дома и никогда не забуду, как вы скандировали моё имя. Спасибо моим товарищам по команде и всем тренерам. Для меня было честью играть за этот клуб. Мы пережили замечательные моменты, и я горжусь всем, чего мы достигли. Однажды став болельщиком «Барсы», ты останешься им навсегда.

Атмосфера была особенной ещё до начала поединка. Трибуны заполнили тысячи футболок с 9-м номером футболиста, а когда его имя объявили по стадиону, арена разразилась аплодисментами.

Роберт провёл в «Барселоне» четыре сезона, занимая 14-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю «сине-гранатовых» со 119 голами в 192 матчах. С командой он три раза стал чемпионом Испании, трижды выиграл Суперкубок страны и один раз — Кубок Испании.