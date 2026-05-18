Левандовски провёл последний домашний матч в составе «Барселоны»

сегодня, 08:52
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 1Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Нападающий Роберт Левандовски провёл последний домашний матч в составе «Барселоны».

Он отыграл встречу 37-го тура Ла Лиги с «Бетисом» (3:1), выйдя в стартовом составе с капитанской повязкой. На 84-й минуте игрок был заменён. В этот момент болельщики на трибунах стоя устроили ему оглушительную овацию.

Со слезами на глазах форвард помахал зрителям, обнимая товарищей по команде и тренерский штаб. Также на стадионе неоднократно скандировали его имя.

После финального свистка чествование продолжилось на поле. Вице-президент каталонского клуба Рафа Юсте вручил поляку памятный подарок, и Левандовски в слезах покинул «Камп Ноу» через коридор, сделанный одноклубниками.

После окончания вчерашней игры он взял микрофон и обратился к болельщикам:

Это был очень эмоциональный и трудный день для меня. Когда я приехал в «Барселону», знал, что это огромный клуб, но здесь я прожил невероятный период. С самого первого дня почувствовал себя как дома и никогда не забуду, как вы скандировали моё имя.

Спасибо моим товарищам по команде и всем тренерам. Для меня было честью играть за этот клуб. Мы пережили замечательные моменты, и я горжусь всем, чего мы достигли. Однажды став болельщиком «Барсы», ты останешься им навсегда.

Атмосфера была особенной ещё до начала поединка. Трибуны заполнили тысячи футболок с 9-м номером футболиста, а когда его имя объявили по стадиону, арена разразилась аплодисментами.

Роберт провёл в «Барселоне» четыре сезона, занимая 14-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю «сине-гранатовых» со 119 голами в 192 матчах. С командой он три раза стал чемпионом Испании, трижды выиграл Суперкубок страны и один раз — Кубок Испании.

8hmjy5mufqus
сегодня в 11:59
Великий игрок, но всё когда-то заканчивается.
Валерыч
сегодня в 11:06, ред.
Как игрок Левандовски был действительно великолепен.
За время проведённое в "Барселоне" он стал одним из лучших форвардов
не только в истории знаменитого сине-гранатового клуба, но и в истории всего мирового футбола и праву завоевал любовь и уважение болельщиков, став настоящей легендой.
Роберту удачи в другом клубе и спортивного долголетия, а "Барсе" нужно теперь искать достойную замену ему, хоть и найти её будет нелегко. Таких результативных и мастеровитых форвардов как Левандовски не так много в мире.
sir_Alex
сегодня в 10:52
0,62 гола за матч. Отличный результат. Куда теперь?
shur
сегодня в 09:35, ред.
...где бы Он не играл, везде была важная цель в игре, забить гол!
С уважением,Do widzenia, Pan Lewandowski ...!!! Сначала в Варшаву ......или ?!
112910415
сегодня в 09:16
играл отменно ,
и проводили красиво !
VeniaminS
сегодня в 09:12
Хорошие проводы устроили.Молодцы!!!
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:01
Приятно, что человек уходит со всем уважением, а не со скандалом и слухами...
