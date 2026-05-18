Гризманн извинился перед болельщиками «Атлетико» на эмоциональной церемонии

сегодня, 09:30
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн попрощался с домашним стадионом «Метрополитано».

Игрок покинет клуб после окончания сезона и перейдёт в «Орландо Сити» из МЛС.

На эмоциональной церемонии, организованной мадридским клубом после матча с «Жироной» (1:0), которую посетили более 64 тысяч человек, футболист обратился к болельщикам и попросил у них прощения за уход из команды (в 2019 году он перешёл в «Барселону»):

Во-первых, я хочу поблагодарить вас за то, что вы остались. Это потрясающе. Во-вторых, и это очень важно: я знаю, что многие уже это сделали, некоторые пока нет, но я ещё раз прошу прощения. Я не осознавал, насколько меня здесь любят, был очень молод. Совершил ошибку, всё переосмыслил и мы сделали всё, чтобы вернуться и снова наслаждаться.

Хочу поблагодарить своих товарищей по команде с 2014 года по сегодняшний день. Было невероятно разделить каждый день, тренировку, бой, победу и поражение. Было невероятно сражаться вместе с вами. Инвентаристов, физиотерапевтов, которые просыпаются в 6 утра, чтобы сделать нам массаж и уходят последними. Тренерскому штабу и тому, кто изменил всё в этом клубе, дону Диего Пабло Симеоне.

Во время церемонии слёзы с трудом также сдерживал главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

Прошедшая игра стала 500-й для Гризманна в составе «Атлетико».

Перевод с as.com Фото: DANI SÁNCHEZ
Agamaga005
сегодня в 13:03
Врун. У тебя просто не пошло дело в Барселоне.
9exebyqy3zqw
сегодня в 11:41
Вот и настало время Гризманна играть В МЛС, чего извиняться.
3rsh4pgswdv4
сегодня в 11:03
Гризманн красава, легенда ещё одна у матрасников
112910415
сегодня в 10:53
красавец, молодчина !
shur
сегодня в 09:42, ред.
...кровью, Антуан, ошибки смываются кровью, хотя в твоем случае - дембелем ! =)) Спасибо за игру в Клубе,поднял до необходимых высот!
Стратег,хавбек,отличный парень и семьянин, au revoir ....!!!
Гость
