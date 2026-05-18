ПСЖ провёл укороченную церемонию с поднятием трофея до матча с «Парижем»

сегодня, 09:58

«Пари Сен-Жермен» провёл церемонию с поднятием трофея за победу в Лиге 1 перед матчем заключительного, 34-го тура с «Парижем» на выезде.

Сообщается, что она продлилась всего 30 минут в присутствии 1 000 болельщиков и прошла в районе гостевого сектора без подиума. «Париж» отклонил просьбу Профессиональной лиги Франции (LFP) о проведении церемонии после игры, поскольку у них были запланированы собственные мероприятия в связи с окончанием сезона, включая чествование уходящих игроков и фейерверк.