ПСЖ провёл укороченную церемонию с поднятием трофея до матча с «Парижем»

сегодня, 09:58
ПарижЛоготип футбольный клуб Париж2 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» провёл церемонию с поднятием трофея за победу в Лиге 1 перед матчем заключительного, 34-го тура с «Парижем» на выезде.

Сообщается, что она продлилась всего 30 минут в присутствии 1 000 болельщиков и прошла в районе гостевого сектора без подиума. «Париж» отклонил просьбу Профессиональной лиги Франции (LFP) о проведении церемонии после игры, поскольку у них были запланированы собственные мероприятия в связи с окончанием сезона, включая чествование уходящих игроков и фейерверк.

ПСЖ предлагал провести церемонию на соседнем «Парк де Пренс», но префектура заблокировала это из-за опасений по поводу безопасности, связанных с большим скоплением людей после 23:00.

esj3qn7kbnh7
сегодня в 14:09
Вот до чего доводят укороченные церемонии.
qzu9xsn94n2s
сегодня в 11:04
ПСЖ в последнем матче особо и не напрягались и подарили победу.
Capral
сегодня в 10:17
А после поражения от Парижа церемонию признали недействительной...
