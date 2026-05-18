Соболев надел футболку Дурана во время празднования чемпионства «Зенита»

сегодня, 10:47

«Зенит» обыграл на выезде «Ростов» (1:0) в матче заключительного, 30-го тура РПЛ и стал чемпионом России.

Во время празднования титула после игры нападающий петербургской команды Александр Соболев надел футболку своего одноклубника — форварда Джона Дурана.

14 мая «Зенит» сообщил, что колумбиец покинул расположение клуба в связи с личными обстоятельствами.

djocer
сегодня в 12:32
ой 56
25процентный клоун
25процентный клоун ответ r8swzcjh7msf (раскрыть)
сегодня в 11:37
    ex3xdc27pa5a
    сегодня в 11:33
    Через три года Соболев вернется в спартак трехкратным чемпионом страны.
    pvh54qv78rwp
    сегодня в 11:28
    Хоть Соболев только мешал стать Зениту чемпионом, все равно имеет право отмечать праздник, к которому он стремился. Нужно вернуть Соболева в спартак, возможно, его уже научили играть в футбол в Зените.
    r8swzcjh7msf
    сегодня в 11:23
    Уже второе поколение не знает как побеждает спартак, вот этого даже и забывать не к чему.
    b9r6mznz5tqv
    сегодня в 11:19
    Сбылась таки мечта Соболева стать чемпионом, в спартаке так бы и болтался с 4-го по 10-е.
    Unkle_Istwan
    сегодня в 11:11, ред.
    Лучше бы футболку Долбана надел. Или костюм дельфина
    Capral
    сегодня в 11:01
    Приветствую, Дружище!!!
    Как и положено Умным людям!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
    Capral
    сегодня в 11:00
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️
    Futurista
    сегодня в 10:59
    Приветствую, Дружище!...не первый раз замечаю, что наши мысли совпадают синхронно)...🤝...
    Futurista
    сегодня в 10:57
    Своего дурана не хватило)...
    25процентный клоун
    сегодня в 10:56
    Спартак Карреры не забудут никогда, будут смотреть ролики, нарезки голов и прочего.
    Зенит Семака не вспомнит никто. Ни етот дефолтный без еврокубков и ужасной игрой. Ни ковидный с Дзюбой.
    Capral
    сегодня в 10:56
    Какая отвратительная рожа... Как сказал Э.Гарин.
    112910415
    сегодня в 10:53
    потому что он и есть -Дуран !
    Гость
