«Зенит» выложил фото Соболева с кубком в постели

сегодня, 11:46

«Зенит» в своём Telegram-канале опубликовал фотографию нападающего . На ней футболист лежит в постели с кубком чемпионов РПЛ .

Подобным образом в декабре 2022 года форвард сборной Аргентины Лионель Месси отметил победу на чемпионате мира в Катаре.

17 мая команда из Санкт-Петербурга после выездной победы над «Ростовом» (1:0) выиграла 11-й чемпионский титул в российской истории. Единственным голом во вчерашней игре отметился Соболев, реализовавший пенальти на 14-й минуте.