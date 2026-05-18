«Зенит» выложил фото Соболева с кубком в постели

сегодня, 11:46

«Зенит» в своём Telegram-канале опубликовал фотографию нападающего Александра Соболева. На ней футболист лежит в постели с кубком чемпионов РПЛ.

Подобным образом в декабре 2022 года форвард сборной Аргентины Лионель Месси отметил победу на чемпионате мира в Катаре.

17 мая команда из Санкт-Петербурга после выездной победы над «Ростовом» (1:0) выиграла 11-й чемпионский титул в российской истории. Единственным голом во вчерашней игре отметился Соболев, реализовавший пенальти на 14-й минуте.

Capral
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 14:12
Приветствую, Валера!!!
Спасибо за фото.))) Откровенно говоря, раньше не приходилось его видеть. Ну теперь, конечно, понятно многое... Я и раньше слышал от болельщиков Спартака нелицеприятные отзывы про Соболева, но не понимал, почему к нему такая антипатия. Сейчас ясно. Как нападающий Спартака он раскрылся ярче, чем сейчас в Зените. Я помню много его мячей за Спартак. Но, что есть, то есть...
Спасибо, Валера.)))
Валерыч
Валерыч ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:01, ред.
Вот она кстати эта фотка с Соболевым, где он выражает любовь и преданность "Спартаку". Это ли не лицемерие с его стороны?
d57q7cn43hae
сегодня в 13:50
В спартаке этого дельфина пиарили, пиарили, выше пятого места не поднимались, зря Зенит не учится на чужих ошибках. Натуру спартаковскую у Соболева не вытравишь, будет только гадить. Давно в Зените не было такого ..овна.
Валерыч
Валерыч ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:44, ред.
Привет, Виктор! Я тоже считаю, что как нападающий Соболев - хороший игрок. Выше среднего уровня. А вот по человеческим качествам, увы, хорошего о нём сказать не могу. Помню, когда у Соболева (тогда ещё спартаковца) были проблемы с коленом,ему делали операцию, он также лежал в постели (фотка была на соккере) и изображал пальцами РОМБИК, мол, люблю "Спартак" и предан этому клубу.
А вот теперь, он признаётся в любви к "Зениту", а к "Спартаку" относится
не уважительно. Это уже называется лицемерие. Мог ведь и не праздновать свои голы в ворота "Спартака", но он наоборот ещё издевается и гримасничает при этом, надевая "подводные очки" и т.д.
5aprac4k7na3
сегодня в 13:05
У Рукаку растёт достойная смена
Futurista
Futurista
сегодня в 12:42
Месси тогда хотя бы догадался футболку надеть)...а здесь треш конечно)...всегда удивлялся как некоторые люди умеют сами себя "закапывать" публично...
Capral
Capral
сегодня в 12:37, ред.
Нападающим, да- считал и считаю. Более того, после его ухода из Спартака, я очень жалел и говорил, что это потеря для Спартака в плане атаки. Но сейчас, речь идёт о его человеческих качествах. Просьба, не путать разные понятия...
Groboyd
Groboyd
сегодня в 12:24
Питерский пи...ас.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:24, ред.
Видно же что не спит, неуютно ему не в своей тарелке, думает "зачем из Спартака ушёл, щас бы занял четвёртое место, зато спалось бы нормально в обнимку с лукойловской зарплатой"
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:14
Каждый с ума по своему сходит. И хорошо бы придумывать что-то своё а не копировать других...
2e47r4gg3s3p
2e47r4gg3s3p ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:13
Еще недавно Вы восхищались Соболевым и считали его хорошим нападающим.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:12
А что остаётся делать за неимением лучшего партнера? Такова участь гопников
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:03
Самотроллинг приветствуется. Рядом должен ещё Тюкавин лежать и Карасев
Capral
Capral
сегодня в 12:02
Я всегда подозревал его в нетрадиционной сексуальной ориентации...
35tmwcyknmqy
35tmwcyknmqy
сегодня в 11:54
Зря пиарят этого увальня, скоро погонят из команды.
xtf9dqfh8wst
xtf9dqfh8wst
сегодня в 11:52
Еще бы спартаковский ромбик ему на лбу нарисовали. Клуб сменил, а натура осталась прежняя.
Гость
