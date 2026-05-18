«Зенит» выложил фото Соболева с кубком в постели

«Зенит» в своём Telegram-канале опубликовал фотографию нападающего Александра Соболева. На ней футболист лежит в постели с кубком чемпионов РПЛ.
Подобным образом в декабре 2022 года форвард сборной Аргентины Лионель Месси отметил победу на чемпионате мира в Катаре.
17 мая команда из Санкт-Петербурга после выездной победы над «Ростовом» (1:0) выиграла 11-й чемпионский титул в российской истории. Единственным голом во вчерашней игре отметился Соболев, реализовавший пенальти на 14-й минуте.
